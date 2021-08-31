Babnet Babnet  Amina Fakhet - سلطان حبّك  

قرعة تصفيات مونديال كرة السلة - المنتخب التونسي في مجموعة جنوب السودان والكاميرون ورواندا

Publié le Mardi 31 Août 2021 - 16:01قراءة: 0 د, 36 ث
وات - وضعت عملية قرعة المرحلة الاولى من تصفيات مونديال كرة السلة التي جرت يوم الثلاثاء في مييس بسويسرا المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثانية الى جانب جنوب السودان والكاميرون ورواندا.

وضمت المجموعة الاولى منتخبات الراس الاخضر ومالي واوغندا ونيجيريا في حين تالفت المجموعة الثالثة من منتخبات كوت ديفوار وغينيا وجمهورية افريقيا الوسطى وانغولا. اما المجموعة الرابعة فتركبت من منتخبات كينيا والسنغال ومصر والكونغو الديمقراطية.

ويراهن المنتخب التونسي على ترشح ثالث للمونديال بعد 2010 و2019.

ويقام المونديال المقبل شراكة بين اندونيسيا واليابان والفيليبين من 25 اوت الى 10 سبتمبر 2023.

يذكر ان المنتخب التونسي لكرة السلة حامل اللقب الافريقي يشارك حاليا في الافروباسكيت برواندا وقد ضمن تاهله الى الدور ربع النهائي الذي سيواجه خلاله المتاهل من مباراة منتخبي جنوب السودان وكينيا المقررة يوم الثلاثاء.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231583



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 31 أوت 2021 | 22 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:21 18:51 15:59 12:27 05:50 04:19
Babnet
30°
Babnet34°Babnet% 66:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
5.66 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2536°-2737°-2737°-2733°-27
  • Avoirs en devises
    20065,3

  • (31 aout)
  • Jours d'importation
    126
  •              1 € = 3,29450 DT        1$ =2,79266 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 aout)   853,3 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة