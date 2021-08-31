قرعة تصفيات مونديال كرة السلة - المنتخب التونسي في مجموعة جنوب السودان والكاميرون ورواندا

وات - وضعت عملية قرعة المرحلة الاولى من تصفيات مونديال كرة السلة التي جرت يوم الثلاثاء في مييس بسويسرا المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثانية الى جانب جنوب السودان والكاميرون ورواندا.



وضمت المجموعة الاولى منتخبات الراس الاخضر ومالي واوغندا ونيجيريا في حين تالفت المجموعة الثالثة من منتخبات كوت ديفوار وغينيا وجمهورية افريقيا الوسطى وانغولا. اما المجموعة الرابعة فتركبت من منتخبات كينيا والسنغال ومصر والكونغو الديمقراطية.



ويراهن المنتخب التونسي على ترشح ثالث للمونديال بعد 2010 و2019.



ويقام المونديال المقبل شراكة بين اندونيسيا واليابان والفيليبين من 25 اوت الى 10 سبتمبر 2023.



يذكر ان المنتخب التونسي لكرة السلة حامل اللقب الافريقي يشارك حاليا في الافروباسكيت برواندا وقد ضمن تاهله الى الدور ربع النهائي الذي سيواجه خلاله المتاهل من مباراة منتخبي جنوب السودان وكينيا المقررة يوم الثلاثاء.



