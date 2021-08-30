بلاغ صحفي - يُنظّم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (كريديف)، مساء غد الثلاثاء بمقره، تظاهرة سيتم بثها عن بعد لإسناد مختلف أصناف الجائزة الوطنية "زبيدة بشير"لأفضل الكتابات النسائية التونسية في دورتها السابعة والعشرين.



وسيتمّ للمرة الأولى منذ تاريخ الجائزة المحدثة في سنة 1995، الإعلان عن جائزة لأحسن سيناريو وهي جائزة جديدة مخصصة للشباب من الجنسين بهدف تشريكهن(هم) وتسليط الضوء على مساهمتهن(هم) في الحقل الثقافي لتقديم تجاربهن(هم) في مجال كتابة السيناريو المتعلّق بتثمين أدوار ومسارات النساء التونسيات في كل المجالات.

ويحتوي البرنامج على إسناد جوائز في المجاليْن العلمي والإبداعي بحضور وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل، تتخللها فواصل موسيقية تؤثثها الفنانة وفاء غربال رفقة عازف العود هشام الكتاري.



وسيتم إسناد ستّ جوائز في أصناف"الإبداع الأدبي باللغة العربية" و"الإبداع الأدبي باللغة اللاتينية) الفرنسية(" و"البحث العلمي باللغة العربية" وكذلك "البحث العلمي باللغة اللاتينية"، بالإضافة إلى جائزة "البحث العلمي حول المرأة التونسية واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي" وجائزة "أحسن سيناريو للأشرطة القصيرة حول المرأة".



