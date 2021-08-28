اكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ان اليوم الوطني لتونس في تظاهرة "اكسبو دبي 2020 " سيكون يوم 4 جانفي 2022 .



وتنظم دولة الإمارات العربية المتحدة ، بداية من غرة أكتوبر 2021 إلى غاية 31 مارس 2022 ، تظاهرة "اكسبو دبي" التي تقام لاول مرة بدولة عربية تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".



وأضافت وزراة التجارة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك"، ان المشرفين على المشاركة التونسية يعكفون على مضمون تشاركي تساهم فيه كل الهياكل المعنية بهدف إنجاح هذه المشاركة.



وبحث وزراء التجارة وتنمية الصادرات، محمد بوسعيد، والسياحة والشؤون الثقافية بالنيابة، الحبيب عمار، والشباب والرياضة والإدماج المهني، سهام العيادي، والوزير المكلف بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، امس الجمعة ، خلال جلسة عمل وزارية، الخطوط العريضة لهذه المشاركة.





وترتكز المشاركة التونسية التي تحمل شعار "إبداع الشباب، استثمار للمستقبل"، على ابتكارات الشباب من خلال مشاريع لبعض المؤسسات الناشئة المتفوقة لإبراز مساهماتها في صياغة التصوّرات العامة للمسيرة التنموية في مختلف القطاعات.



وتسعى تونس من خلال هذه المشاركة لتثبيت موقعها كوجهة للاستثمار والسياحة وقاعدة لتصدير المنتجات والخدمات وكذلك لتطوير علاقات الأعمال والتعريف بجودة المنتوج التونسي والولوج لأسواق إقليمية من خلال المنصة التعاونية التي توفّرها تظاهرة "إكسبو دبي 2020".



وسيضم الجناح التونسي الذي يمتد على مساحة 438 متر مربع، فضاء لبيع منتجات الصناعات التقليدية ذات الجودة العالية ومطعم لبيع أكلات وأطباق تونسية.

وتكتسي هذه التظاهرة التي تلتئم كلّ خمس سنوات تحت إشراف المكتب الدولي للتظاهرة أبعادا ثقافية واقتصادية واجتماعية وسياحية مهمّة للدول المشاركة



وتشير التوقعات الى مشاركة ما يقارب عن 200 بلدا ستتاح لها فرصة التعريف بخصوصياتها في المجالات الفنية والثقافية والمعمارية والسياحية والغذائية، إلى جانب العديد من المنظّمات الدوليّة وحضور أكثر من 25 مليون زائر من دولة الإمارات ومن خارجها.









