وزارة الصحة: تطعيم 52357 شخصا ضد كورونا يوم 27 أوت الجاري من مجموع 106281 تمت دعوتهم لتلقي التلقيح

أفادت وزارة الصحة أنه تم بتاريخ 27 أوت الجاري تطعيم 52357 شخصا ضد كورونا من مجموع 106281 تمت دعوتهم لتلقي التلقيح.وأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا التي انطلقت منذ شهر مارس الماضي أن عدد التونسيين الذين استكملوا التلقيح بلغ بتاريخ 27 أوت الجاري 2.078.119 موزعين بين 1.464.629 تلقوا جرعتين من اللقاح و315826 تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون و 297664 من المصابين سابقا بكورونا تلقوا جرعة واحدة.وبينت الوزارة أن إجمالي عدد التلاقيح بلغ بتاريخ 27 أوت الجاري 5.190.162 موزعة بين 3.725.533 تلقوا جرعة واحدة و من بينهم 1.464.629 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.ولفتت الوزارة الى ان عدد المسجلين بمنظومة "ايفاكس" للتسجيل عن بعد لتلقي التلاقيح ضد كورونا بلغ اليوم السبت على الساعة الثامنة و30 دقيقة 5.575.331 مسجلا داعية في هذا الصدد الراغبين/ات في تلقي التطعيم الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس