إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في تونس يتجاوز لأول مرة حاجز ال 23 ألف وفاة

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تجاوز العدد الإجمالي للوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في تونس لأول مرة حاجز ال 23 ألف وفاة منذ بداية ظهور الفيروس في تونس في فيفري 2020، حسب آخر تحيين للوضع الوبائي نشرته وزارة الصحة اليوم الجمعة.وبلغ عدد الوفيات المصرح بها أوليا بتاريخ 25 أوت الجاري 19 حالة وفاة، فيما سجلت وزارة الصحة 79 حالة وفاة لم يقع التصريح بها في الإبان قبل ذلك التاريخ، مما رفّع في العدد الإجمالي للوفيات إلى 23030 حالة.وتعد أرفع حصيلة وفيات ناجمة عن فيروس كورونا المستجد في تونس الأرفع في المغرب العربي والثانية على مستوى القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا، بحسب إحصاءات المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإفريقيا.وعلى مستوى الإصابات استقرّت نسبة التحاليل الإيجابية لتقصي فيروس كورونا بتاريخ 25 أوت الحالي في حدود 17,32 بالمائة باكتشاف 3763 إصابة جديدة، إثر إجراء 21725 تحليلا مخبريا.وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات الناجمة عن الوباء مذ بداية ظهوره إلى تاريخ 25 أوت الجاري إلى 654 ألفا و798 إصابة مكتشفة، في المقابل ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى حدود 605 ألفا و370 حالة شفاء.وبلغ عدد المرضى المتعهد بهم في المستشفيات 2770 مريضا بعد التكفل بتاريخ 25 أوت الجاري بـ36 مريضا جديدا.ووصل عدد الحالات المقيمة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص بذلك التاريخ 518 حالة، في حين استقر عدد الحالات تحت التنفس الاصطناعي في مستوى 122 حالة.