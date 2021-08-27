فيصل بن صالح: تسجيل 73 ألف طفل من الفئة العمرية 15-17 سنة من مجموع 475 ألف من المبرمج دعوتهم للتلقيح يوم الأحد 29 أوت الجاري

وات - قال المدير العام للصحة ومنسق عمليات التلقيح المكثف فيصل بن صالح اليوم الجمعة ان 73 ألف طفل من 15 الى 17 سنة سجلوا في منظومة "ايفاكس" لتلقي التلقيح ضد كورونا منذ فتح باب التسجيل الى حدود الساعة السابعة من صباح اليوم من مجموع 475 ألف برمجت الوزارة دعوتهم الأحد 29 أوت الجاري في اليوم الثالث للتلقيح المكثف ضد كورونا



واعتبرفيصل بن صالح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن نسبة تسجيل هذه الفئة العمرية لا تتعدى 16 بالمائة مقارنة بالنسبة التي برمجت الوزارة دعوتها لتلقي التطعيم ضد كورونا وهي نسبة ضعيفة ودون المأمول حسب تقديره



وأضاف أنه سيتم دعوة 820 ألف مسجل من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق في اليوم الثالث للتلقيح المكثف، آملا في اقبالهم على التلقيح وعدم التخلف عن الموعد



ولفت الى أنه تم تخصيص نحو 8 آلاف من مهنيي الصحة والمتطوعين من العاملين في المجال الصحي لانجاح اليوم الثالث من ايام التلقيح المكثف الى جانب مشاركة حوالي 7 آلاف من المتطوعين من المجتمع المدني موزعين على ما يقارب 400 مركز تلقيح على كامل تراب الجمهورية



وللاشارة تم خلال الموعدين السابقين من أيام التلقيح المكثف يومي 8 و 15 أوت الجاري تطعيم أكثر من مليون شخص







