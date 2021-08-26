بلدية تونس: الانطلاق في تركيز معدات جديدة لجهر البالوعات من المياه المستعملة ومياه الأمطار

وات - انطلقت بلدية تونس بالتنسيق مع الديوان الوطني للتطهير وإدارة المياه العمرانية، مساء أمس الأربعاء، في تركيز معدات جديدة لجهر البالوعات من المياه المستعملة ومياه الأمطار عبر وضع مصفاة لمنع تسرب الأوساخ والأتربة الى قنوات الصرف الصحي بمنطقة باب بحر بالعاصمة استعدادا وتحضيرا لموسم الأمطار.



وذكر بلاغ صادر عن بلدية تونس، اليوم الخميس، الى ان تجربة تركيز معدات جديدة لجهر البالوعات من المياه المستعملة ومياه الأمطار، ستعمم لاحقا في اماكن الأسواق الأسبوعية وفي مختلف الدوائر البلدية الراجعة للنظر لبلدية تونس.



وانطلقت بلدية تونس، وفق ذات البلاغ، منذ بداية شهر أوت الجاري، في تفعيل برنامج تدخلاتها بمختلف الدوائر البلدية لمدينة تونس، والذي يهدف إلى جهر وتسريح قنوات الصرف الصحي ومياه الأمطار وتعهد مختلف النقاط الزرقاء وأحواض تجميع المياه.





