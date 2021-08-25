جندوبة: حملة لجهر المجاري والاودية والخنادق توقيا من فيضانات محتملة خلال فصلي الخريف والشتاء

وات - أطلقت اللجان المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بكافة معتمديات ولاية جندوبة حملة لجهر المجاري والاودية والخنادق المحيطة بكافة مدن الجهة وتنظيف البالوعات، وذلك استعدادا لموسم الخريف وتوقيا من فيضانات محتملة خلال فصلي الأمطار.



وتعزّزت هذه الحملة بتكاتف مجهودات عدد من بلديات المكان وبقية الأطراف المتدخلة على غرار الإدارة الجهوية للتجهيز، والإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية، وهياكل من الحماية المدنية، التي سعت لإحضار معداتها بهدف التسريع في حملة الجهر، واستهداف أوسع مساحات ممكنة من المجاري والاودية على غرار واديي بوجعارين وخولان بمعتمدية بوسالم، ووادي الرغاي بمعتمدية غار الدماء، ووادي الكبير بمعتمدية طبرقة، ووادي غزالة بمعتمدية فرنانة، ووادي بجر بمعتمدية جندوبة الشمالية.



وتهدف الحملة أيضا الى القضاء على المصبات العشوائية التي احتلت أجزاء هامة من الطرقات الفرعية والمسالك الفلاحية، والتي باتت تهدد نوعية التربة وتركيبتها على غرار واقع منطقة سيدي علي الجبيني والمنقوش من معتمدية بوسالم، وسوق السبت من معتمدية جندوبة، وارياف معتمديتي وادي مليز وغار الدماء، إضافة الى رفع جثث الابقار المنتشرة على حافة الطرق والقضاء على ما تسببه من روائح كريهة.

وكانت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بجندوبة، قد دعت أول امس الاثنين الى ضرورة تنظيم حملات واسعة لتنظيف مجاري الاودية والخنادق ورفع كل معطلات سيلان المياه تخوفا من فيضانات محتملة في فصلي الخريف والشتاء، وفق ما ورد في مداولات اللجنة.







