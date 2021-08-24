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اتحاد تطاوين يتعاقد مع الدولي الموريتاني ياسين الشيخ والي لمدة موسمين

Publié le Mardi 24 Août 2021 - 15:30قراءة: 0 د, 33 ث
أعلن الاتحاد الرياضي بتطاوين يوم الثلاثاء التعاقد مع اللاعب الدولي الموريتاني ياسين الشيخ والي لمدة موسمين قادما من نادي خليج سرت الليبي .
ويبلغ ياسين الشيخ من العمر 23 سنة وهو يشغل خطة لاعب رواق ووسط ميدان هجومي.

ونشط اتحاد تطاوين تحت قيادة مدربه الجديد محمد علي معالج خلال الميركاتو الصيفي الحالي بشكل لافت من اجل اثراء رصيده البشري ودعم حظوظه في الموسم الرياضي الجديد الذي سينطلق يوم 16 اكتوبر القادم وقد تعاقد في هذا السياق مع كل من الظهير الايسر محرز بالراجح ولاعبي الارتكاز عزيز بن محمد والايفواري الحسن ادامس دياباتي والمهاجمين ادريس الطبوبي والكونغولي ايكاما اوبا ومتوسط الميدان الهجومي حسام اللواتي ولاعب الرواق مؤمن الرحماني والحارس عزيز السلامي.





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