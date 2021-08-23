حملة لتلقيح الفنانين يوم الخميس بمدينة الثقافة

تحتضن مدينة الثقافة الشاذلي القليبي يوم الخميس 26 أوت الجاري، حملة لتلقيح الفنانين من جميع القطاعات والمهن وذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحا.
وتأتي هذه الحملة في إطار معاضدة المجهودات الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا و سعيا للتسريع في عودة الحياة الثقافية لنسقها العادي.وهي تمثل نقطة انطلاق لسلسلة من حملات تلقيح ستنظمها تباعا وزارة الشؤون الثقافية خلال الأيام القليلة القادمة بالتنسيق مع وزارة الصحة في مختلف جهات الجمهورية.
وتأتي هذه الحملة في إطار معاضدة المجهودات الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا و سعيا للتسريع في عودة الحياة الثقافية لنسقها العادي.وهي تمثل نقطة انطلاق لسلسلة من حملات تلقيح ستنظمها تباعا وزارة الشؤون الثقافية خلال الأيام القليلة القادمة بالتنسيق مع وزارة الصحة في مختلف جهات الجمهورية.
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