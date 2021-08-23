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حملة لتلقيح الفنانين يوم الخميس بمدينة الثقافة

Publié le Lundi 23 Août 2021 - 19:57قراءة: 0 د, 20 ث
تحتضن مدينة الثقافة الشاذلي القليبي يوم الخميس 26 أوت الجاري، حملة لتلقيح الفنانين من جميع القطاعات والمهن وذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحا.
وتأتي هذه الحملة في إطار معاضدة المجهودات الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا و سعيا للتسريع في عودة الحياة الثقافية لنسقها العادي.وهي تمثل نقطة انطلاق لسلسلة من حملات تلقيح ستنظمها تباعا وزارة الشؤون الثقافية خلال الأيام القليلة القادمة بالتنسيق مع وزارة الصحة في مختلف جهات الجمهورية.




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