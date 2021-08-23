Babnet Babnet  Fayza - ست الحبايب  

الجمعية التونسية للزراعة المستدامة تنظم حفل البذورالأصلية يومي 4 و5 سبتمبر 2021 بالبلفدير

Publié le Lundi 23 Août 2021 - 19:48قراءة: 0 د, 37 ث
تعتزم الجمعية التونسية للزراعة المستدامة تنظيم النسخة السادسة من حفل البذور الأصلية وذلك يومي السبت والأحد 4 و5 سبتمبر 2021 بالبلفدير تونس.

ويهدف هذا الحدث السنوي، وفق ما نشرته الجمعية، الإثنين، على صفحتها بالفيسبوك، إلى التوعية بأهمية الحفاظ على البذور المحلية الأصلية وتسليط الضوء على المزارعين والجمعيات والأفراد الذين يحافظون ويدافعون عنها.
كما يساهم هذا الحفل في توفير وتبادل البذور المحلية ذات الجودة العالية والتواصل بين الجهات الفاعلة.

ويشمل البرنامج طيلة اليومين تنظيم سوق للبذور والنباتات المحلية أو المستوطنة في تونس ، وهو فضاء يخص المهنيين حيث يتم بيع وتبادل البذور.
كما يتضمن البرنامج تنظيم ورشات عمل تطبيقية وموائد مستديرة وعرض أفلام وثائقية عن البذور والزراعة الإيكولوجية والمستدامة في تونس، فضلا عن إنشاء شبكات ديار البذور في تونس وشبكات مغاربية للحفاظ على البذور الفلاحية.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231192



En continu

Toutes les news
.

الاثنين 23 أوت 2021 | 14 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:34 19:02 16:05 12:29 05:43 04:10
Babnet
28°
Babnet35°Babnet% 61:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
3.6 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2535°-2735°-2635°-2733°-27
  • Avoirs en devises
    19793,8

  • (23 aout)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,27892 DT        1$ =2,80918 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 aout)   1485,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة