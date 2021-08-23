الجمعية التونسية للزراعة المستدامة تنظم حفل البذورالأصلية يومي 4 و5 سبتمبر 2021 بالبلفدير

تعتزم الجمعية التونسية للزراعة المستدامة تنظيم النسخة السادسة من حفل البذور الأصلية وذلك يومي السبت والأحد 4 و5 سبتمبر 2021 بالبلفدير تونس.



ويهدف هذا الحدث السنوي، وفق ما نشرته الجمعية، الإثنين، على صفحتها بالفيسبوك، إلى التوعية بأهمية الحفاظ على البذور المحلية الأصلية وتسليط الضوء على المزارعين والجمعيات والأفراد الذين يحافظون ويدافعون عنها.

كما يساهم هذا الحفل في توفير وتبادل البذور المحلية ذات الجودة العالية والتواصل بين الجهات الفاعلة.



ويشمل البرنامج طيلة اليومين تنظيم سوق للبذور والنباتات المحلية أو المستوطنة في تونس ، وهو فضاء يخص المهنيين حيث يتم بيع وتبادل البذور.

كما يتضمن البرنامج تنظيم ورشات عمل تطبيقية وموائد مستديرة وعرض أفلام وثائقية عن البذور والزراعة الإيكولوجية والمستدامة في تونس، فضلا عن إنشاء شبكات ديار البذور في تونس وشبكات مغاربية للحفاظ على البذور الفلاحية.







