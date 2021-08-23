عميد المحامين يعتبر قرار الإقامة الجبرية في حق شوقي الطبيب يتنافي مع حقوق المحامي

وات - أعرب عميد المحامين إبراهيم بودربالة ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادفي وعضو مجلس الفرع وسام الشابي، عن تضامنهم مع الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمحامي شوقي الطبيب الخاضع للإقامة الجبربة.



وأفادت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان أصدرته اليوم الإثنين ، أن الوفد زار الطبيب في بيته أين يخضع للإقامة الجبرية بمقتضى قرار صادر تحت عدد 705 بتاريخ 20 أوت 2021 عن الوزير المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية.



واكد وفد الهيئة أن القرار المسلط عليه يتنافى مع الحقوق المضمونة للمحامي المباشر لمهنته ولحقه الدستوري في التنقل ... وحتى لمقتضيات الفصل الخامس من الأمر عدد 49 لسنة 1978 المتعلق باعلان حالة الطورائ.



تجدر الإشارة إلى أنه تم الاسبوع الماضي غلق مقر تابع للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،وقرر رئيس الجمهورية إنهاء مهام أنور بن حسن الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وقرر وزير الداخلية المكلف اخضاع شوقي الطبيب الي الاقامة الجبرية دون تقديم تفاصيل حول اسباب هذا القرار.











