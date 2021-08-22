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وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الافريقية يجدد خلال لقائه رئيس الجمهورية دعم بلاده القوي لتونس

Publié le Dimanche 22 Août 2021 - 17:38قراءة: 1 د, 14 ث
جدد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية بالمملكة العربية السعودية، أحمد بن عبد العزيز قطان، خلال لقائه، الأحد بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية قيس سعيد، حرص بلاده القوي على مواصلة دعم تونس في كافة المجالات.

ونقل وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد إلى رئيس الجمهورية وتمنياتهما له وللشعب التونسي بمزيد من الإستقرار والازدهار ، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

من جانبه أعرب رئيس الدولة، عن شكره وإمتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، و للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمهما القوي لتونس في هذا الظرف السياسي والاقتصادي والصحي الصعب، وحرصهما الثابت على مزيد توطيد روابط الأخوة العريقة والمتميزة التي تجمع بين البلدين وترسيخ قيم التآزر والتعاون بين الشعبين الشقيقين.

وأكد رئيس الجمهورية، في ذات السياق، أن الشعب التونسي لن ينسى المواقف المشرفة والمد التضامني النبيل للمملكة العربية السعودية في هذه الظروف الدقيقة، مجددا التأكيد على حرص تونس الراسخ على مزيد الارتقاء بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمعها بالمملكة.

وبين،" أن ما تم إتخاذه من تدابير استثنائية يهدف إلى حماية الدولة التونسية من الانهيار في ظل التأزم غير المسبوق للأوضاع، ووضع حد لخيارات زادت الشعب بؤسا وفقرا وإستباحت قوته وموارده، مشددا على أنه لا مجال للعودة إلى الوراء".

وتم في أعقاب هذا اللقاء، عقد إجتماع موسع بين وزراء وكبار مسؤولين تونسيين وأعضاء الوفد السعودي، خٌصّص لتدارس سبل التعاون بين البلدين في الفترة القادمة، وفق نص البلاغ.



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