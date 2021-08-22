كاس العرب للسيدات - المنتخب التونسي يفتتح مشاركته يوم الثلاثاء مع منتخب لبنان

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برنامج المباريات

يفتتح المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم مشاركته في بطولة كاس العرب للسيدات ضمن الدور الاول (المجموعة الاولى) يوم الثلاثاء 24 اوت الجاري بملاقاة منتخب منتخب لبنان قبل ان يتقابل مع منتخب السودان يوم الجمعة 24 من الشهر الجاري .ويختتم الدور الاول بالتباري مع منتخب مصر البلد المنظم يوم الاثنين 30 اوتويواصل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم النسائية تحضيراته في القاهرة التي وصلها امس للمشاركة في كاس العرب للسيدات التي ستقام من 24 اوت الى 6 سبتمبر المقبل ضمن بطولة ب7 منتخبات موزعة على مجموعتين.ويضم وفد منتخب تونس للسيدات المسافر الى القاهرة 23 لاعبة . وتقوده الدكتورة سعيدة العياشيتفتتح يوم الثلاثاء النسخة الثالثة من كأس العرب (سيدات), المقرر إجراؤها من 24 أوت إلى 6 سبتمبر المقبل بملعب الشرطة بالقاهرة (مصر) :ويتبارى المنتخب التونسي في مباراته الاولى من الدور الاول للبطولة يوم الثلاثاء 24 أوت الجاري مع نظيره اللبناني ( المجموعة الاولى).مصر - السودان (00ر16)تونس - لبنان (00ر20)الأردن - الجزائر (00ر20)السودان - تونس (00ر16)لبنان - مصر (00ر20)المجموعة الثانية:الجزائر - فلسطين (00ر20)المجموعة الأولى:مصر - تونس (00ر16)لبنان - السودان (00ر20)الثلاثاء 31 أوت:المجموعة الثانية:فلسطين - الأردن (00ر20)الجمعة 3 سبتمبر:الدور نصف النهائي:متصدر المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثانية (00ر16)متصدر المجموعة الثانية - وصيف المجموعة الأولى (00ر20)النهائي:الاثنين 6 سبتمبر (00ر19).