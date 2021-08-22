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بن سليمان والفالح وبن جراد ضمن تركيبة لجان الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة للفترة ما بين 2021 و2024

Publié le Dimanche 22 Août 2021 - 15:18قراءة: 0 د, 37 ث
وات - أعلن الاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة عن تعيين التونسي منير بن سليمان الرئيس السابق للجامعة التونسية للكرة الطائرة رئيسا للجنة القوانين بالاتحاد الافريقي للكرة الطائرة وذلك اثر اجتماع مجلس الاتحاد الإفريقي للكرة للطائرة المنعقد برئاسة المغربية بشرى حجيج عبر تقنية "التواصل عن بعد"
وتم خلال الاجتماع "عن بعد" الاعلان عن عضوية لجان الاتحاد للفترة مابين 2021 و2024، حيث تم تعيين رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة فراس الفالح مقررا للجنة الطبية بينما يشغل عبد المجيد جراد مهمة عضوية لجنة الحكام بالاتحاد الدولي

وحصلت 98 بالمائة من الجامعات الوطنية من بينها الجامعة التونسية للكرة الطائرةعلى تمثيل في عضوية 12 لجنة تمت الموافقة عليها من قبل أعضاء مجلس الاتحاد.
وستضطلع بشرى حجيج برئاسة اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي إلى جانب الإدارة العامة والتخطيط للموارد البشرية والتسويق .


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