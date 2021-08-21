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إحباط 3 عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 35 شخصا

Publié le Samedi 21 Août 2021 - 14:55قراءة: 0 د, 29 ث
تمكنت الوحدات التابعة لأقاليم الحرس البحري بالجنوب والساحل والوسط، في الليلة الفاصلة بين يومي 19 و 20 أوت 2021، من إحباط 3 عمليات هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية ونجدة وإنقاذ 35 شخصا من بينهم 20 مهاجرا من جنسيات إفريقية مختلفة والبقية تونسيون من مختلف ولايات الجمهورية، وفق الناطق باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي.
كما تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات حلق الوادي والمهدية ونابل وسوسة، في إطار العمليات الاستباقية، من ضبط 16 شخصا كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات الهجرة غير النظامية. وأضاف الجبابلي أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.


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