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بطولة العالم لالعاب القوى تحت 20 عاما - التونسية رحاب الظاهري تحرز المركز التاسع لسباق 3 الاف متر موانع

Publié le Samedi 21 Août 2021 - 09:19قراءة: 0 د, 24 ث
تحصلت العداءة التونسية رحاب الظاهري على المركز التاسع في سباق 3000 متر موانع ضمن منافسات اليوم الثالث من بطولة العالم لالعاب القوى للاواسط والوسطيات (تحت 20 سنة) المقامة حاليا بالعاصمة الكينية نيروبي.

وقطعت رحاب الظاهري مسافة السباق في توقيت قدره 10دق و52ث و12 بالمائة. وعادت الميدالية الذهبية للكينية جاكلين شيبكويش بزمن قدره 9دق و27ث و40 بالمائة فيما آلت الميدالية الفضية للاثيوبية زيرف وونديماغيغن (9دق و35ث و22 بالمائة) بينما تحصلت الكينية الاخرى فايث شيروتيش على الميدالية البرونزية (9دق و44ث و76 بالمائة).




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