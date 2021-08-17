افروباسكات 2021- قائمة المنتخب التونسي

اعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في البطولة الافريقية "افروباسكات 2021" التي ستقام بالعاصمة الرواندية كيغالي من 24 اوت الجاري الى 5 سبتمبر المقبل.



وضمت القائمة اللاعبين الاتي ذكرهم: صالح الماجري وعمر عبادة ومراد المبروك ورضوان بن سليمان ومايكل رول وعمرو بوعلاق ومكرم بن رمضان وزياد الشنوفي واحمد الادمي واسامة المرناوي واشرف القنوني ومختار غيازة.



يذكر ان المنتخب التونسي حامل اللقب سيخوض الدور الاول من البطولة الافريقية ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات افريقيا الوسطى ومصر وغينيا.



وتضم المجموعة الاولى منتخبات رواندا وانغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والراس الاخضر في حين تتركب المجموعة الثالثة من منتخبات كوت ديفوار وكينيا ومالي ونيجيريا. اما المجموعة الرابعة فتتالف من منتخبات الكاميرون والسنغال وجنوب السودان واوغندا .



ويترشح في اعقاب الدور الاول صاحب المركز الاول من كل مجموعة (4 مجموعات) الى الدور ربع النهائي في حين تتنافس الفرق الثمانية التي تنهي الدور الاول في المركزين الثاني والثالث على المقاعد الاربعة المتبقية في الدور ربع النهائي.



ويستهل الخماسي التونسي مشاركته في البطولة الافريقية بملاقاة المنتخب الغيني يوم 24 اوت قبل التباري مع المنتخب المصري يوم 26 اوت على ان يختتم سلسلة مقابلاته ضمن الدور الاول بالتباري مع منتخب جمهورية افريقيا الوسطى يوم 28 من نفس الشهر.







