كرة السلة - استعدادا للافروباسكيت - المنتخب التونسي يجدد فوزه وديا على نظيره الايفواري

وات - جدد المنتخب التونسي لكرة السلة فوزه وديا على نظيره الايفواري عندما تغلب عليه يوم الاثنين بنتيجة 62-47 في اخر مبارياته الودية قبل المشاركة في بطولة الافروباسكيت المقررة بالعاصمة الرواندية كيغالي من 24 اوت الجاري الى 5 سبتمبر المقبل.



وكان المنتخب التونسي فاز يوم الاحد وديا على نفس المنافس 78-67 وذلك بعد تغلبه يوم السبت على منتخب الكونغو الديمقراطية 90-55.

يذكر ان المنتخب التونسي حامل اللقب سيخوض الدور الاول من البطولة الافريقية المقررة بالعاصمة الرواندية كيغالي من 24 اوت الحالي الى 5 سبتمبر المقبل ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات افريقيا الوسطى ومصر وغينيا.



وتضم المجموعة الاولى منتخبات رواندا وانغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والراس الاخضر في حين تتركب المجموعة الثالثة من منتخبات كوت ديفوار وكينيا ومالي ونيجيريا. امام المجموعة الرابعة فتتالف من منتخبات الكاميرون والسنغال وجنوب السودان واوغندا.

ويترشح في اعقاب الدور الاول صاحب المركز الاول من كل مجموعة (4 مجموعات) الى الدور ربع النهائي في حين تتنافس الفرق الثمانية التي تنهي الدور الاول في المركزين الثاني والثالث على المقاعد الاربعة المتبقية في الدور ربع النهائي.





