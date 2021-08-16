النادي الصفاقسي - تمديد عقود محمد الهادي قعلول وعلاء غرام وشادي الهمامي

وات - نجحت ادارة النادي الصفاقسي في تمديد عقود حارس المرمى محمد الهادي قعلول والمدافع علاء غرام لثلاث سنوات الى غاية موفى جوان 2024 ولاعب الارتكاز شادي الهمامي لسنة اضافية الى نهاية جوان 2022 حسب ما اعلنت عنه الصفحة الرسمية لفريق عاصمة الجنوب على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يوم الاثنين.



وكان النادي الصفاقسي اعلن سابقا ان المدافعين المحوريين محمد النصراوي وصابر السوداني والظهير الايمن محمود غربال وقعوا على عقودهم الاولى مع فريق اكابر كرة القدم. وتابع المصدر ذاته ان عقدي النصراوي والسوداني يمتدان إلى غاية جوان 2026 في حين امضى غربال على عقد الى غاية جوان 2024.

يذكر ان النادي الصفاقسي الذي توج خلال الموسم الفارط بكاس تونس يجري حاليا تربصا تحضيريا بجزيرة جربة بقيادة مدربه الايطالي الجديد جوفاني ساليناس استعدادا للموسم الرياضي القادم 2021-2022 الذي سينطلق يوم 16 اكتوبر القادم.



وسيشارك النادي الصفاقسي كذلك في كاس الكونفدرالية الافريقية وسيكون معفى من خوض الدور التمهيدي الاول على ان يواجه في الدور التمهيدي الثاني المتأهل من اشانتي غولد الغاني وبايلسا النيجيري ذهابا خارج صفاقس بين 15 و17 اكتوبر وايابا على ملعب الطيب المهيري بين 22 و24 من نفس الشهر.





