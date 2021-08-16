محمد النصراوي وصابر السوداني ومحمود غربال يوقعون عقودهم الاولى مع النادي الصفاقسي

اعلن النادي الصفاقسي يوم الاثنين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان المدافعين المحوريين محمد النصراوي وصابر السوداني والظهير الايمن محمود غربال وقعوا عقودهم الاولى مع فريق اكابر كرة القدم.



واضاف فريق عاصمة الجنوب ان عقدي محمد النصراوي وصابر السوداني يمتدان إلى غاية جوان 2026 في حين امضى محمود غربال على عقد الى غاية جوان 2024.



يذكر ان النادي الصفاقسي الذي توج خلال الموسم الفارط بكاس تونس يجري حاليا تربصا تحضيريا بجزيرة جربة استعدادا للموسم الرياضي القادم 2021-2022 الذي سينطلق يوم 16 اكتوبر القادم.



وسيشارك النادي الصفاقسي كذلك في كاس الكونفدرالية الافريقية وسيكون معفى من خوض الدور التمهيدي الاول على ان يواجه في الدور التمهيدي الثاني المتأهل من اشانتي غولد الغاني وبايلسا النيجيري ذهابا خارج صفاقس بين 15 و17 اكتوبر وايابا على ملعب الطيب المهيري بين 22 و24 من نفس الشهر.





