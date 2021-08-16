إحباط ثماني عمليات هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية وإنقاذ 124شخصا من الغرق

وات - أحبطت الوحدات العائمة التابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والوسط، في الليلة الفاصلة بين يومي 15 و 16 أوت الحالي، ثماني عمليات هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية ونجدة وإنقاذ 124 شخصا من الغرق، وفق ما أفاد به الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي.



وأضاف الجبابلي أن من بينهم 20 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة فيما كان البقية يحملون الجنسية التونسية.



كما تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات المهدية والهوارية وجرجيس وجبنيانة في ذات الليلة من ضبط 17 شخصا كانوا بصدد التحضير للمشاركة في عمليات هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية وحجزت لديهم مبلغا ماليا من العملة التونسية والأجنبية ومحركات بحرية وكمية من المحروقات.



وأضاف الجبابلي أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.



