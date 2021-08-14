توجيه أكثر من 860 ألف إرسالية قصيرة للفئة العمرية ما بين 18 و39 عام للحصول على التلقيح ض فيروس كورونا غدا الأحد

وات - قالت مستشارة وزير الصحة وعضو لجنة التلاقيح بوزارة الصحة، إيناس العيادي، إنه وقع توجيه أكثر من 860 ألف دعوة عبر الإرساليات القصيرة للفئة العمرية ما بين 18 و39 عاما للحصول على التلقيح خلال اليوم الثاني من عمليات التلقيح المكثف، غدا الأحد.

وأضافت العيادي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن وزارة الصحة بصدد إرسال بقية الدعوات عبر الإرساليات القصيرة تباعا باعتبار أن برمجة المواعيد تتطلب بعض الوقت، مشيرة إلى أن الوزارة تتوقع توجيه نحو مليون إرسالية قصيرة للمعنيين بالتلقيح.



وحول آخر الاستعدادات لإنجاح اليوم الثاني من عمليات التلقيح المكثف أكدت العيادي أن وزارة الصحة وجهت الكميات اللازمة من التلاقيح إلى الإدارات الجهوية للصحة، كاشفة في الوقت ذاته عن تنظيم عمليات بيضاء للتلقيح لإحكام تنظيم العملية.



وأشارت إلى الترفيع في عدد مراكز التلاقيح خلال اليوم الثاني من عمليات التلقيح المكثف إلى 402 مركز تلقيح منهم 344 مركز تلقيح خصوصي و58 مركز تلقيح يعمل بصفة قارة في إطار الحملة الوطنية التلقيح لاستيعاب المشاركين في عملية التلقيح.

وشددت العيادي على ضرورة تقيّد الأشخاص الذين تحصلوا على الإرساليات القصيرة بمكان وتوقيت عملية التلقيح، غدا الأحد، واحترام التباعد الجسدي وارتداء الكمامات من أجل حسن سير العملية التنظيمية في كنف السلامة الصحية.



ودعت المسجلين في منظومة التلقيح "إيفاكس" من المنتمين إلى الفئة العمية المعنية بالتلقيح إلى التثبت من وصول الإرساليات القصيرة إلى أرقام هواتفهم لمعرفة موعد ومكان التلقيح أو إدخال الرمز #2021* أو الولوج إلى فضاء المواطن في منظومة "إيفاكس" للحصول على كل المعلومات اللازمة.



وحول نوعية التلاقيح المعتمدة، غدا الأحد، أفادت إيناس العيادي أن وزارة الصحة خيرّت تطعيم الطلبة المسجلين على قاعدة بيانات وزارة التعليم العالي باللقاح الأمريكي "جونسون أند جونسون" ذي الجرعة الواحدة، بالنظر إلى ظروف دراستهم في أماكن بعيدة عن مساكنهم عكس التلاميذ.

وأكدت العيادي أن وزارة الصحة تلقت من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة تضم أكثر من 100 ألف طالب، مفيدة أنه ا شرعت في تلقيح جزء من هؤلاء الطلبة منذ يوم أمس الجمعة. علما وأنه وقع تلقيح قائمة أولى بالطلبة تضم أكثر من 10 آلاف طالب يزاولون دراستهم في الخارج خلال الأسبوع قبل الماضي، وفق قولها.

وفي المقابل، سيتم تطعيم بقية الفئات من الشريحة العمرية المعنية من 18 إلى 39 سنة بما فيهم التلاميذ باللقاح الأمريكي "مودرنا" (ذو الجرعتين)، وفق هذه المسؤرولة.



وتوقعت مستشارة وزير الصحة إيناس العيادي تسجيل إقبال هام، غدا الأحد، من قبل للفئة العمرية ما بين 18 و39 سنة، غدا الأحد، خلال اليوم الثاني لعمليات التلقيح المكثف، داعية الأشخاص الذين لم يسجلوا في منظومة التلقيح "إيفاكس" والذين لم يتلقوا استدعاء عبر الإرساليات القصيرة إلى الامتناع عن الذهاب إلى مراكز التلقيح من أجل تفادي الاكتظاظ.

وتهدف وزارة الصحة إلى تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين لتحقيق الهدف الأكبر من عمليات التلقيح المكثف بعد نجاح اليوم الافتتاحي لعمليات التلقيح المكثف، الأحد الماضي 8 أوت الجاري، حيث وقت تلقيح أكثر من 551 ألف شخص من الفئة العمرية البالغة 40 سنة فما فوق.

وتسعى وزارة الصحة تلقيح 50 بالمائة من التونسيين الملقحين بحلول 15 أكتوبر 2021 من أجل التوقي من خطر فيروس كورونا المستجد سريع الانتشار وتأمين العودة المدرسية والجامعية 2021-2022 وإعادة تنشيط الحركية للعجلة الاقتصادية.



