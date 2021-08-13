قرعة الدور التمهيدي الاول لكاس الكونفدرالية - النادي الصفاقسي معفى واتحاد بن قردان في مواجهة نادي الشرطة من النيجر

وات - وضعت عملية القرعة الخاصة بالدور التمهيدي الاول لمسابقة كاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم التي جرت يوم الجمعة اتحاد بنقردان في مواجهة نادي الشرطة من النيجر.

وستقام مباراة الذهاب في بنقردان بين 10 و12سبتمبر القادم والاياب في نيامي بين 17 و19 من الشهر ذاته.



وفي صورة تاهله، يلاقي اتحاد بنقردان في الدور التمهيدي الثاني نهضة بركان المغربي الفائز بلقب المسابقة سنة 2020 ذهابا في بنقردان بين 15 و17 اكتوبر المقبل وايابا بين 22 و24 من نفس الشهر في بركان.



ومن جهته، سيكون النادي الصفاقسي معفى خلال الدور التمهيدي الاول على ان يتبارى في الدور التمهيدي الثاني مع المتاهل من المواجهة المزودجة بين اشانتي غولد الغاني وبايلسا يونايتد النيجيري. ويخوض فريق عاصمة الجنوب الذهاب خارج ارضه في غانا او نيجيريا بين 15 و17 اكتوبر وايابا على ملعب الطيب المهيري بصفاقس بين 22 و24 اكتوبر.





