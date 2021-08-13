فيصل بن صالح: توجيه ارساليات قصيرة بداية من منتصف نهار اليوم الجمعة لدعوة المعنيين بالتلقيح المكثف ضد كورونا في يومه الثاني

وات - أعلن مدير عام الصحة بوزارة الصحة، فيصل بن صالح، اليوم الجمعة، أنه سيتم ابتداء من منتصف نهار اليوم توجيه إرساليات قصيرة لدعوة المواطنين المعنيين بالتلقيح في اليوم الثاني من الأيام المفتوحة للتلقيح المكثف ضد فيروس كورونا يوم الأحد 15 اوت الجاري

و لفت فيصل بن صالح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الى أن ذلك من شأنه أن يفسح المجال أمام المواطنين المعنيين بالتلقيح في هذا اليوم من تحيين أماكن تواجدهم.

وأضاف أن وزارة الصحة كانت قد دعت المعنيين بالتلقيح في هذا اليوم الوطني للفئة العمرية من 18 الى 39 سنة من المسجلين بمنظومة ايفاكس للتسجيل عن بعد بتحيين مكان اقامتهم يوم التلقيح في صورة عدم تواجدهم في المكان المحدد على منظومة "ايفاكس" على أن لا تتجاوز عملية التحيين اليوم الجمعة الى حدود منتصف النهار



يذكر أن اليوم الثاني من التلقيح المكثف باذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يهم المولودين بين 9 اوت 1981 و 15 اوت 2003

والمسجلين بمنظومة ايفاكس الى حدود 10 اوت الجاري.



وجدير بالاشارة الى أن اليوم الأول من التلقيح المكثف في 8 اوت الجاري مكن من تطعيم 008ر551 شخصا ضد كورونا بمختلف جهات البلاد.



