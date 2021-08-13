الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 13 أوت

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المهدية : تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 141 مصابا



أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ420 عينة، صدرت الجمعة، تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة مواطنين اثنين إلى جانب تعافي 141 مصابا.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 40 بالمهدية و30 بالسواسي و25 بالشابة و10 بكل من قصور الساف وأولاد الشامخ و9 بملولش وإصابة واحدة بالجم.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الفيروس، 21533 إصابة من بينها 19336 حالة شفاء و628 حالة وفاة و1569 حالة نشطة (حاملة للفيروس).



وتلقى 409 مواطنين، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس التاجي ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 125791 من بينهم 42150 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.





منوبة: 5 حالات وفاة جراء فيروس "كورونا" و49 إصابة جديدة



سجّلت ولاية منوبة، يوم أمس الخميس، 5 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، توزعت بين معتمديات وادي الليل، والمرناقية، والبطان، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات الى 951 حالة منذ بداية الجائحة، وفق المعطيات الصادرة، اليوم الجمعة، عن الادارة الجهوية للصحة.

وتم، أيضا، رصد 49 إصابة جديدة بالفيروس بالجهة، ليبلغ بذلك عدد الحالات النشيطة 944 حالة، منها 84 حالة محل ايواء بقسمي الكوفيد بالقصاب والمستشفى المحلي بطبربة.

في المقابل، سجّلت منوبة، 161 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات التعافي الى 26120 حالة، من جملة 28015 إصابة مؤكدة منذ انتشار الجائحة.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على طبربة بـ232 حالة، ووادي الليل بـ191 حالة، والمرناقية بـ123 حالة، ودوار هيشر بـ116 حالة، ومعتمدية برج العامري بـ91 حالة، والجديدة بـ82 حالة، ومنوبة بـ76 حالة، والبطان بـ33 حالة.







قفصة: عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" يتخطّى الـ800 وفاة



أحصت الإدارة الجهوية للصحّة بقفصة، خلال الـ72 ساعة الأخيرة، 42 وفاة جديدة جرّاء الإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك عدد ضحايا هذا الوباء منذ بداية إنتشاره إلى 804 وفيات.

وتعدّ نسبة الوفيات بهذا الفيروس في قفصة، من أعلى النسب على الصعيد الوطني، حيث بلغت 5 فاصل 8 بالمائة.

ورصدت إدارة الصحة خلال أيّام 10 و11 و12 أوت الجاري، 294 إصابة جديدة بهذا الوباء، ليصبح بذلك مجموع المصابين الذين يحملون حاليا الفيروس 897 مصابا، يتوزع حوالي نصفهم (490 مصابا)، على أربع معتمديات بالجهة، وهي كل من الرديف وقفصة الجنوبية وأم العرائس.

ويقيم ما لايقلّ عن 70 مصابا في قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بقفصة وبأقسام" كوفيد 19" بمستشفيات قفصة والمتلوي والرديف وأم العرائس. وتعدّ كلّ هذه الاقسام 102 سرير إنعاش وسرير أكسيجين.

وطالت عدوى فيروس "كورونا" منذ بداية إنتشاره في شهر مارس من سنة 2020، 13 ألفا و 772 شخصا من ولاية قفصة، تُوفّي من بينهم 804 وتعافى 12 ألفا و70 شخصا .





قفصة: عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" يتخطّى الـ800 وفاة



أحصت الإدارة الجهوية للصحّة بقفصة، خلال الـ72 ساعة الأخيرة، 42 وفاة جديدة جرّاء الإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك عدد ضحايا هذا الوباء منذ بداية إنتشاره إلى 804 وفيات.

وتعدّ نسبة الوفيات بهذا الفيروس في قفصة، من أعلى النسب على الصعيد الوطني، حيث بلغت 5 فاصل 8 بالمائة.

ورصدت إدارة الصحة خلال أيّام 10 و11 و12 أوت الجاري، 294 إصابة جديدة بهذا الوباء، ليصبح بذلك مجموع المصابين الذين يحملون حاليا الفيروس 897 مصابا، يتوزع حوالي نصفهم (490 مصابا)، على أربع معتمديات بالجهة، وهي كل من الرديف وقفصة الجنوبية وأم العرائس.

ويقيم ما لايقلّ عن 70 مصابا في قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بقفصة وبأقسام" كوفيد 19" بمستشفيات قفصة والمتلوي والرديف وأم العرائس. وتعدّ كلّ هذه الاقسام 102 سرير إنعاش وسرير أكسيجين.

وطالت عدوى فيروس "كورونا" منذ بداية إنتشاره في شهر مارس من سنة 2020، 13 ألفا و 772 شخصا من ولاية قفصة، تُوفّي من بينهم 804 وتعافى 12 ألفا و70 شخصا .









سليانة: تخصيص 12 مركز تلقيح بمناسبة تنظيم اليوم المكثف الثاني للتطعيم ضد "كوفيد 19" الأحد المقبل (المدير الجهوي للصحة)



قال المدير الجهوي للصحة بسليانة،عادل الحدادي، اليوم الجمعة، إنه تم تخصيص 12 مركز تلقيح لليوم المكثف الثاني للتطعيم ضد "كوفيد-19"، المقرر تنظيمه يوم الأحد القادم 15 أوت الجاري، يتوزعون إلى 11 معهدا، إلى جانب مركز التلقيح الجهوي القار.

وأضاف ذات المصدر، في تصريح لـ"وات"، أنه تمت دعوة ما يقارب 12 ألف شخص ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة، لافتا إلى أن كافة الأطراف المتداخلة على أتم الإستعداد لإنجاح اليوم الثاني المكثف للتلقيح.

ودعا بالمناسبة، كافة المواطنين إلى ضرورة الإقبال المكثف على التلقيح للحد من إنتشار فيروس "كورونا".

ولفت الحدادي، في سياق آخر، إلى أن نسبة الإختطار بولاية سليانة قد إنخفضت إلى حدود 400 حالة لكل 100 ألف ساكن، فغيما بلغت نسبة الإقامات بالمستشفيات 46 بالمائة.

يشار، إلى أنه تم اليوم الجمعة، عقد إجتماع تنسيقي بمقر الولاية، للوقوف على أبرز الإستعدادات لليوم الثاني المكثف للتلقيح، تحت إشراف والي الجهة، وبحضور كافة الأطراف المتداخلة.

يذكر أنه وقع تطعيم 10010 أشخاص ضد فيروس "كورونا" بالجهة، خلال اليوم المكثف الأول للتلقيح، الذي كان انتظم الأحد الفارط 8 أوت الجاري، موزعين على 11 مركز مخصص للغرض بالجهة.







قابس: رصد 81 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وصفر حالة وفاة



أفاد منسّق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، بأن الادارة الجهوية للصحة سجّلت 81 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وذلك بعد تلقيها نتائج تحاليل 229 عينة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس منذ بدء انتشاره في الجهة إلى 18990 إصابة مؤكدة.

وأشار، في تصريح لـ(وات)، إلى أن هذه الإصابات توزعت، إلى 27 إصابة بمارث، و22 اصابة بقابس الجنوبية، و21 اصابة بالحامة، و06 اصابات بقابس المدينة، وإصابتين (02) بقابس الغربية.

في المقابل، تعافى من الفيروس مجموع 17947 شخصا الى حد الآن، علما وأن الحالات النشطة بالجهة تبلغ 1043 حالة، تتوزع الى 230 حالة بقابس الجنوبية، و120 حالة بمطماطة الجديدة، و75 حالة بوذرف، و68 حالة بمارث، و61 حالة بقابس المدينة، و34 حالة بالحامة، و24 حالة بالمطوية، و23 حالة بقابس الغربية، و11 حالة بغنوش، و07 حالات بمنزل الحبيب، و04 حالات بمطماطة.

وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس، 260 إصابة لكل 100 الف ساكن، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يتم ايواؤهم بأقسام "كوفيد 19" بمختلف مستشفيات الجهة، 81 مريضا، من بينهم 12 مرضى يقيمون بوحدة الانعاش بقسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجامعي بقابس.







سيدي بوزيد: 67 ألفا و766 منتفعا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس "كورونا"



بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد-19" في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم أمس الخميس، 67 ألفا و766 منتفعا، وفق ما ذكره المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "الكوفيد 19" في سيدي بوزيد رفيق نصيبي.

وأضاف نصيبي، في تصريح لـ(وات)، أن عدد المنتفعين بالجرعة الثانية من التطعيم ضد الفيروس، بلغ 27 ألفا و960 شخصا، فيما قدرت الحالات التي سجلت أعراضا جانية نتيجة التلقيح بـ126 حالة، وذلك منذ انطلاق الحملة، أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة، وفق تقديره.

وأشار، في سياق متصل، إلى أن عدد الذين بادروا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" لتلقي التلقيح ضد فيروس "كورونا" قد بلغ، حسب آخر تحيين، 142 ألفا و707 أشخاص.







صفاقس: تسجيل 6 وفيات و129 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل تعافي 102 اشخاص خلال ال24 ساعة الاخيرة.



عرفت ولاية صفاقس، خلال ال24 ساعة الاخيرة، 6 وفيات جراء الاصابة بفيروس "كورونا" و129 اصابة جديدة بالفيروس، مقابل تعافي 102 اشخاص، وذلك من ضمن 715 تحليلا مخبريا، انجز امس الخميس، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة، بلغت نسبة ايجابيتها 18 فاصل 04 بالمائة.



وباحتساب هذه الحصيلة المحينة، الواردة في البلاغ اليومي حول الوضع الوبائي بجهة صفاقس، الصادر اليوم الجمعة، عن الادارة الجهوية للصحة، ارتفع العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الجائحة الوبائية بالجهة ال 1526 حالة وفاة، واجمالي الاصابات بالفيروس الى 50667 اصابة، من ضمنها 47300 حالة تماثلوا للشفاء.



وحول طاقة ايواء المستشفيات والمصحات الخاصة لمرضى "كوفيد-19 "، تشير المعطيات الواردة في ذات البلاغ، الى انه يقيم حاليا 31 مصابا بالوباء باقسام العناية المركزة، و208 مصابين بقسم "كوفيد-19 " بالمستشفى الجامعي الهادي بصفاقس، فيما يقيم 63 مصابا بالمصحات الخاصة بالجهة.



وبخصوص تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد "كوفيد-19"، أظهر التقرير اليومي الصادر عن الادارة الجهوية للصحة، أمس الخميس، ان العدد الجملي للتلاقيح المنجزة بمختلف المراكز قد بلغ 441082 تلقيحا، وذلك منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح يوم 13 مارس الماضي.









المنستير: وصول اللقاحات من نوع "مودرنا" المخصصة لليوم الثاني للحملة المكثفة للتلقيح ضدّ فيروس "كورونا"



وصلت، صباح اليوم الجمعة، إلى صيدلية المركز الجهوي عدد 1 بالمنستير، 28 ألف و800 قارورة لقاح خصصتها وزارة الصحة لفائدة الجهة لتلقيحها في اليوم الثاني للحملة المكثفة للتلقيح ضدّ فيروس "كوفيد19"، يوم الاحد القادم، لفائدة الفئة العمرية بين 18 سنة و39 سنة، وفق ما أفادت به المتفقدة المركزية للصحة سنية التريكي.



وبينت التريكي ان كلّ قارورة لقاح من نوع "مودرنا" توفر بين 10 و15 جرعة، واشارت إلى أنّه وقع حفظ هذه الكمية من اللقاح في مبرد في درجة حرارة أقل من 20 درجة، وقد تم جلب المواد والمعدات الضرورية للقيام بعملية التلقيح حيث تم توفير 42 ألف وحدة من الحقن وكمية من القطن والمادة المطهرة استعدادا ليوم 15 أوت الجاري.



وينتظر توجيه ارساليات للطلبة للتلقيح على مستوى المراكز الجهوية للتلقيح ضدّ "كوفيد 19" بالجهة والذين سيتلقون جرعات من التلقيح من نوع "جونسن اند جنسون"، في حين سيتلقى المعنيون بالتلقيح من الفئة العمرية من 18 سنة إلى 39 سنة والذين ستصلهم ارسالية للتلقيح في أحد المراكز بالمعاهد أو المدارس الإعدادية، تلقيحا من نوع "مودرنا".



ويبلغ عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و39 سنة بولاية المنستير 52 ألفا و741 شخصا، وفق ما تم الاعلان عنه خلال اجتماع اللّجنّة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة الذي انعقد امس الخميس بمقر ولاية المنستير.



وسجل خلال اليوم الافتتاحي للتلقيح المكثف يوم 8 أوت الجاري تلقيح مجموع 19 ألفا و134 شخصا في ولاية المنستير في الوقت الذي وفرت فيه وزارة الصحية للجهة 55 ألف جرعة.









الكاف: تسجيل 05 وفيات و99 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد



سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الجمعة، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" بالجهة، 05 حالات وفاة و99 إصابة جديدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد الكشف عن نتائج 231 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 10 اوت



وارتفع بذلك إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 580 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 16852 حالة تماثل منها 15893 شخصا للشفاء، فيما انخفض عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 75 مصابا منهم 10 فقط في اقسام الانعاش والعلاج المكثف



كما أوردت الاحصائية الجديدة تواصل انخفاض عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الذين بلغ عددهم اليوم 959 شخصا وهم يمثلون حصيلة الاصابات النشيطة المسجلة في الجهة خلال ال10 ايام الاخيرة









باجة: انخفاض الى 74 بالمائة فى نسبة اشغال الاسرة بمرضى "كورونا" في المستشفيات المحلية والجهوية



انخفضت نسبة اشغال الاسرة بمرضي "كوفيد" بالمستشفيات المحلية والجهوية بولاية باجة حتى امس الخميس الى 74 بالمائة (77 بالمائة منها بالمستشفيات المحلية و72 بالمائة بالمستشفيات الجهوية) وذلك مقارنة ب86 بالمائة اول امس الاربعاء (119 بالمائة بالمستشفيات المحلية و78 بالمائة بالمستشفيات الجهوية) علما وان هذه النسبة كانت قد تراوحت فى شهر جويلية بين 101 بالمائة واكثر من 130 بالمائة.



من جهة اخرى، ارتفعت حصيلة ضحايا "كورونا" بباجة حتى امس الخميس الى 579 حالة وفاة بعد تسجيل 3 وفايات جديدة بمستشفيات الجهة، ووصلت في المقابل نسبة التعافي من الفيروس الى اكثر من 93 بالمائة.



وسجلت امس ايضا 71 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" اغلبها بمعتمدية نفزة (20 حالة) ومدينة باجة وضواحيها (47 حالة)، وتتوزع بقية الاصابات على تستور (حالة واحدة) ومجاز الباب (اصابتان ) وقبلاط (اصابة واحدة) لتصل جملة الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية عمليات التقصي بباجة الى 16370 حالة من جملة 37823 تحليلا تم اجراؤها.







مدنين، تسجيل 10 وفايات بسبب فيروس "كورونا" 3 منهم دون سن الثلاثين



توفي 10 اشخاص جراء الاصابة بفيروس "كورونا"، 3 منهم دون سن ال30 وذلك خلال ال24 ساعة الاخيرة، ليرتفع اجمالي وفايات فيروس "كورونا" الى 947 حالة وفاة منذ ظهور الجائحة في ارتفاع متواصل قد يتراجع في الايام المقبلة مع بداية اريحية داخل المؤسسات الصحية العمومية والخاصة بالجهة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز الذي بين ان نسبة الاشغال تراجعت الى 83 و84 بالمائة على اسرة الاكسيجين و88 و89 بالمائة في اقسام الانعاش



واضاف العنز ل(وات) ان الجهة سجلت من جملة 1146 عينة، 170 اصابة محلية جديدة بالفيروس بنسبة حدوث تراجعت الى 15 بالمائة، وتوزعت الاصابات بين 38 اصابة بمدنين الشمالية و35 اصابة بجرجيس و18 اصابة بكل من ميدون وحومة السوق و15 اصابة ببن قردان و13 اصابة بكل من اجيم ومدنين الجنوبية و12 اصابة بسيدي مخلوف و8 اصابات ببني خداش ليرتفع اجمالي الاصابات المحلية الى 27784 اصابة.



وتعافى من جهة اخرى 112 شخصا من فيروس "كورونا" منهم 35 شخصا بمدنين الشمالية و25 شخصا بجرجيس و22 شحصا بمدنين الجنوبية و10 اشخاص باجيم و8 اشخاص بحومة السوق و4 اشخاص بكل من ميدون وبن قردان و3 اشخاص ببني خداش وحالة شفاء واحدة بسيدي مخلوف ليتطور اجمالي حالات الشفاء الى 25619 حالة شفاء.









المنستير: تسجيل 136 إصابة جديدة و3181 حالة نشطة بفيروس "كورونا" المستجد دون تسجيل حالات وفاة



ارتفع مجموع الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد بولاية المنستير خلال الفترة من مارس 2020 الى 11 أوت الجاري إلى 36 ألفا و225 إصابة منها 136 إصابة جديدة مسجلة، وفق ما ورد بنشرة للإدارة الجهوية للصحة الالكترونية



وتواصل تطور الحالات النشطة إلى 3181 حالة نشطة بتاريخ 11 أوت مقابل 3167 حالة نشطة إلى حدودّ 10 أوت الجاري و3076 حالة نشطة مسجلة إلى غاية 9 أوت الجاري، ولم يقع التصريح بتاريخ 11 أوت الجاري عن حالات وفاة جديدة ليظل المجموع منذ بداية الجائحة 829 حالة وفاة.



وعرفت الجهة في المقابل ارتفاعا في حالات الشفاء من فيروس "كورونا" المستجد إلى 32 ألفا و215 شخصا منها 122 حالة تعافي إضافية بتاريخ 11 أوت الجاري، وتوجد بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة 128 حالة أي بنسبة اشغال جهوية لأسرة "كوفيد" بلغت 50 فاصل 2 في المائة.



وحافظت ولاية المنستير ومعتمدياتها ال13 على مستوى اختطار مرتفع جدّا وعلى نسق التراجع في عدد الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن بالجهة، حيث سجلت خلال الأسبوعين الأخيرين وإلى غاية 11 أوت الجاري 277 إصابة في حين تراوحت الإصابات خلال ذات الفترة لكلّ 100 ألف ساكن على مستوى معتمديات الجهة بين 570 إصابة بالوردانين و125 إصابة بقصيبة المديوني.



وتواصلت من ناحية أخرى عمليات التلقيح بالمراكز الجهوية للتلقيح ضدّ "كوفيد19" بالمنستير وقصر هلال والمكنين، امس الخميس، أين أمكن تلقيح مجموع 2716 شخصا بالجرعة الأولى، ولم تسجل الجهة لليوم الثاني على التوالي عمليات تلقيح بالجرعة الثانية ليكون مجموع الملقحين خلال الفترة من 13 مارس 2021 الى 12 أوت 2021 بالنسبة للجرعة الأولى 149 ألفا و48 شخصا، وبالنسبة للجرعة الثانية 75 ألفا و75 شخصا أي بنسبة تغطية للجرعة الأولى 24 فاصل 78 في المائة، وللجرعة الثانية 12 فاصل 48 في المائة، حسب ذات المعطيات التي نشرتها الإدارة الجهوية للصحة







نابل: اكثر من 64 الف مستفيدا سيدعون خلال اليوم الثاني لعملية التلقيح المكثف ب28 مؤسسة تربوية



تطمح ولاية نابل التي احتلت المرتبة الاولى وطنيا في عدد الملقحين خلال اليوم الاول للتلقيح المكثف ب62882 ملقحا، الى ان تتجاوز هذا الرقم خلال اليوم الثاني للتلقيح المكثف الذي سينتظم يوم الاحد 15 اوت للفئة العمرية 18/39 سنة، وفق ما اكدته المديرة الجهوية للصحة رجاء محفوظ مشيرقي في تصريح ل/وات/.



واشارت مشيرقي الى ان عمليات التلقيح ستتوزع على 28 مركزا على غرار اليوم الاول مبرزة انه وقع ادخال تغيير على 3 مؤسسات فقط من بين المراكز التي ستفتح بهدف تامين سلاسة اكبر في انجاز عمليات التلقيح والانتظار، وتشمل تغيير المدرسة الاعدادية ساحة الشهداء بمعهد محمود المسعدي بنابل وتغيير معهد محمد بوذينة بالحمامات الى معهد الشهيد عاطف الشايب، وتغيير المدرسة الاعدادية بالهوارية الى المدرسة الابتدائية طريق الشاطئ.



وافادت من جهة اخرى انه سيقع دعوة نحو 64 الف شخص من الفئة العمرية 18/39 سنة، مرجحة ان يعرف العدد زيادة خلال اليومين القادمين.



وجددت في ذات السياق الدعوة الى الاقبال المكثف على عملية التلقيح من اجل التوقي من انتشار فيروس "كورونا" وتعزيز مناعة اكبر عدد ممكن من المواطنين.







مدنين: انطلاق تزويد الجهة بحاجياتها من اللقاحات لتامين عملية التلقيح المكثف يوم الاحد المقبل



انطلقت اليوم الجمعة عملية تزويد ولاية مدنين بالكميات اللازمة من جرعات اللقاح ضد فيروس "كورونا" لتامين تلقيح حوالي 22 الف مسجل في منظومة "ايفاكس" من الفئة العمرية بين 18 و39 سنة، وهي الفئة المستهدفة في اليوم الوطني الثاني للتلقيح المكثف يوم الاحد المقبل، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).



ويتوزع المسجلون حسب المعتمديات بين 6398 شخصا بجربة حومة السوق و4420 شخصا بمدنين الجنوبية و2685 شخصا ببن قردان و2483 شخصا بميدون و1398 شخصا بجرجيس و1740 شخصا بمدنين الشمالية و738 شخصا بسيدي مخلوف و735 شخصا باجيم و663 شخصا ببني خداش، سيتوزعون على 18 مركز تلقيح منهم 5 مراكز قارة و13 مركزا بالمؤسسات التربوية التي خصصت للغرض بصفة استثنائية على غرار اليوم الاول للتلقيح المكثف.



وسيتم تخصيص المراكز القارة للتلاقيح للطلبة والتلاميذ الذين سيتلقون بها جرعة تلاقيح "جونسن" فيما سيتم تخصيص المراكز بالمؤسسات التربوية لبقية الفئة العمرية من غير الطلبة والتلاميذ والذين سيتلقون تلاقيح "مودرنا".



واعتبر العنز ان العدد الهام من المدعوين للتلقيح في اليوم الثاني للتلقيح المكثف مع فتح المراكز القارة للتلقيح، يطرح صعوبات في التعاطي مع هذا العدد بالنظر الى تشتت جهود المتدخلين من الاسرة الصحية بين مراكز قارة ومراكز المؤسسات الصحية خاصة وان المجتمع المدني يبقى دوره في التنظيم والارشاد والمتطوعون من اهل القطاع لا يواكبون عملية التلقيح من بداية انطلاقها الى نهايتها، بالاضافة الى صعوبات المنظومة الاعلامية.



واشار الى ان الاستعدادات متواصلة لانجاح يوم التلقيح الثاني رغم ارهاق المتدخلين في القطاع الصحي، مذكرا باقرار اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث يوم امس الخميس عمليات بيضاء لتقييم مدى الجاهزية لعملية التلقيح.



يذكر ان عدد الجرعات التي قدمت بالجهة حتى يوم امس وصلت الى 133253 جرعة منها 2017 جرعة تم تطعيمها لمستحقيها يوم امس وحوالي 20 الف جرعة قدمت في اليوم الوطني الاول للتلقيح المكثف.



