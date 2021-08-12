وزارة الداخلية: انقاذ ونجدة 193 شخصا اثر احباط عمليات هجرة بحرية غير نظامية

ذكرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ان مختلف الوحدات العائمة التابعة لأقاليم الحرس البحري بالوسط والجنوب، احبطت امس الاربعاء، تسعة عمليات اجتياز للحدود البحرية وانقذت مهاجرين غير نظاميين تونسيين واجانب.



وذكرت الوزارة في بلاغ ان تلك الوحدات انقذت وقدمت عمليات نجدة لـ 193 مجتازا وهم 42 شخصا اجنبيا يحملون جنسيّات دول إفريقية مختلفة والبقية وعددهم 151 شخصا هم تونسيون من مختلف ولايات الجمهورية.

وجاء في البلاغ ان ثمانية من الأشخاص التونسيين الموقوفين، هم افراد مفتّش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة.



كما تمكّنت وحدات الحرس الوطني بجهات الهوارية (ولاية نابل) وجبنيانة والصخيرة والحنشة والعامرة(ولاية صفاقس) يوم امس من ضبط 29 شخصا كانوا يعتزمون المشاركة في عمليّات اجتياز الحدود البحريّة خلسة.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت باتّخاذ ما يتعيّن في شأنهم.



