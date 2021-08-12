وزارة الصحة تتيح إمكانية تحيين مكانة الإقامة على منظومة ايفاكس للمعنيين بالتلقيح يوم الاحد 15 اوت

أعلنت وزارة الصحة عن إمكانية تحيين مكان الإقامة في منظومة ايفاكس بالنسبة للمعنيين بالتلقيح يوم الاحد 15 اوت من الفئة العمرية 18 الى 39 سنة.



وأوضحت الوزارة في بلاغ لها الخميس، انه في إطار تقريب خدمات التلقيح، بإمكان المنتمين إلى الفئة العمرية من 18 إلى 39 سنة المعنيين بالتلقيح يوم الأحد 15 أوت 2021 ، تحيين مكان اقامتهم (المعتمدية) يوم التلقيح في صورة عدم تواجدهم في المكان المحدد على منظومة ايفاكس على أن لا تتجاوز عملية التحيين يوم الجمعة 13 أوت إلى حدود منتصف النهار.



وتنظم وزارة الصحة يوم الاحد 15 اوت يوما ثان للتلقيح المكثف سيشمل الفئة العمرية المتراوحة بين 18 و39 سنة على يكونوا مسجلين على منظومة ايفاكس وتتم دعوتهم بارساليات قصيرة.









