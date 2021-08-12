وزارتا الطاقة والنقل تتفقان بخصوص تطوير النقل الحديدي للفسفاط

أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، في بلاغ لها، الخميس، اتفاقها، إثر عقد جلسة عمل، مع وزارة النقل واللوجيستيك على تأمين نقل 7000 طن من الفسفاط يوميا من الحوض المنجمي (ولاية قفصة) إلى معامل التحويل.



وأكدت وزارة الطاقة الاتفاق كذلك، خلال الجلسة ذاتها، التي جرت بحضور الرؤساء المديرين العامين للمجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة والشركة الوطنية للسكك الحديدية مساء أمس، الأربعاء، تخصيص قطارين يوميّا لنقل الكبريت من صفاقس إلى معامل الصخيرة



وأفادت أنّه سيتم توفير قطار واحد يوميّا لنقل الكبريت إلى معمل المظيلة على أن يتم شحنه بثلاثي الفسفاط الرفيع خلال رحلة العودة.

كما تم الاتفاق على تفريغ شحنات الأسمدة، التّي سيتم توريدها بميناء بنزرت.



وأكد الوزيران ضرورة تطوير كل الإمكانات المتاحة لتأمين نقل مادة الفسفاط بالقطار وذلك حفاظا على ديمومة القطاع والنهوض بنشاط الإنتاج ودفع التصدير



وتناول الطرفان خلال جلسة العمل مختلف المسائل المتعلقة بالنقل الحديدي لمادّة الفسفاط ومشتقاته ومدى توفر المواد الأوّلية الضروريّة لصناعة الأسمدة إلى موفى سبتمبر 2021.



