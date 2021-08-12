Babnet Babnet  Warda - ايه ولا ايه  

وزارتا الطاقة والنقل تتفقان بخصوص تطوير النقل الحديدي للفسفاط

Publié le Jeudi 12 Août 2021 - 17:07قراءة: 0 د, 45 ث
أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، في بلاغ لها، الخميس، اتفاقها، إثر عقد جلسة عمل، مع وزارة النقل واللوجيستيك على تأمين نقل 7000 طن من الفسفاط يوميا من الحوض المنجمي (ولاية قفصة) إلى معامل التحويل.

وأكدت وزارة الطاقة الاتفاق كذلك، خلال الجلسة ذاتها، التي جرت بحضور الرؤساء المديرين العامين للمجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة والشركة الوطنية للسكك الحديدية مساء أمس، الأربعاء، تخصيص قطارين يوميّا لنقل الكبريت من صفاقس إلى معامل الصخيرة

وأفادت أنّه سيتم توفير قطار واحد يوميّا لنقل الكبريت إلى معمل المظيلة على أن يتم شحنه بثلاثي الفسفاط الرفيع خلال رحلة العودة.
كما تم الاتفاق على تفريغ شحنات الأسمدة، التّي سيتم توريدها بميناء بنزرت.

وأكد الوزيران ضرورة تطوير كل الإمكانات المتاحة لتأمين نقل مادة الفسفاط بالقطار وذلك حفاظا على ديمومة القطاع والنهوض بنشاط الإنتاج ودفع التصدير

وتناول الطرفان خلال جلسة العمل مختلف المسائل المتعلقة بالنقل الحديدي لمادّة الفسفاط ومشتقاته ومدى توفر المواد الأوّلية الضروريّة لصناعة الأسمدة إلى موفى سبتمبر 2021.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230687



En continu

Toutes les news

الجمعة 13 أوت 2021 | 4 1 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:50 19:15 16:10 12:31 05:35 03:58
Babnet
32°
Babnet39°Babnet% 62:الرطــوبة
تونــسBabnet28°
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
39°-2836°-2835°-2838°-2837°-28
  • Avoirs en devises
    19550,1

  • (12 aout)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,29303 DT        1$ =2,79443 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 aout)   535,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة