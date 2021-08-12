النجم الساحلي يتعاقد مع المدافع الجزائري بوعلام المصمودي

اعلن النجم الساحلي مساء الاربعاء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن تعاقده مع المدافع الجزائري بوعلام المصمودي الى غاية 2024.



وكان فريق جوهرة الساحل، الذي يشارك في الموسم المقبل في رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم، عزز صفوفه في الميركاتو الصيفي بالمهاجم عماد اللواتي والمهاجم الكونغولي فيني بونغونغا والمدافع الجزائري يوسف العوافي والحارس على الجمل.







