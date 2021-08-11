زغوان : اندلاع حريق بجبل أم الأبواب بالفحص يأتي على 200 هكتارا من الأشجار الغابية واعوان الحماية المدنية يواصلون التدخل للسيطرة عليه

وات - اندلع في حدود الساعة الثانية من ظهر اليوم الأربعاء حريق بجبل أم الأبواب بالفحص أتت فيه النيران إلى حدود الساعة الرابعة والنصف على مساحة 200 هكتار من الأشجار الغابية وفق ما أفاد به العميد محمد الجوادي المدير الجهوي للحماية المدنية في تصريح لـ"وات".

وأوضح أنه تم تسخير كافة الإمكانيات البشرية ومعدات الإطفاء الممكنة للسيطرة على الحريق وتطويق زحف النيران وحماية المواطنين القاطنين قرب موقع الحريق مؤكدا في هذا الجانب سلامة كافة المتساكنين من تداعيات الحريق إلى حدود الساعة



وذكرالجوادي أن عمليات الإطفاء لازالت متواصلة من طرف أعوان الحماية المدنية ومصالح الغابات بمساعدة عدد من مواطني المناطق المجاورة ولفت إلى أن الأشجار والأعشاب الجافة ساعدت في سرعة انتشار النيران مشيرا إلى أن أسباب الحريق ستتعهد بتحديدها المصالح الأمنية لاحقا



