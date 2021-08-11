وزارة التربية توجه قائمات اسمية بالمعنيين بالتلقيح من الاسرة التربوية لتطعيمهم يوم 15 أوت الجاري

ستنطلق وزارة التربية، في توجيه قائمات اسمية في الإطار التربوي بجميع أسلاكه المعنيين بالتلقيح إلى مصالح وزارة الصحة، حتى يتم تطعيمهم خلال اليوم الثاني للتلقيح المكثف المبرمج يوم 15 أوت الجاري، وذلك بعد دعوتهم عبر ارساليات قصيرة تحدد لهم المركز والتوقيت.





وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، الإربعاء، أن الاشخاص المشمولين من السلك التربوي بعملية التلقيح، هم الذين لم يتلقوا التلقيح ضد كوفيد-19 بالإضافة إلى التلاميذ الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة (المولودون قبل 15 اوت في سنة 2003).





ويأتي قرار وزارة التربية تبعا لبلاغ رئاسة الجمهورية الصادر يوم 10 اوت الجاري والمتعلق بتنظيم اليوم الثاني لعمليات التلقيح المكثف، يوم الأحد 15 أوت بمختلف ولايات الجمهورية التونسية.



وتهم عملية التلقيح، حسب بلاغ رئاسة الجمهورية، الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة (المولودون بين 9 أوت 1981 و15 أوت 2003) والمسجلون بمنظومة evax إلى حدود 10 أوت 2021 بما فيهم التلاميذ الذين تجاوز أعمارهم 18 سنة والطلبة المسجلين بمنصة التلقيح المحدثة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.





ودعت وزارة التربية منظوريها المعنيين بالتلقيح إلى الإقبال بكثافة يوم 15 أوت الجاري بالمراكز المفتوحة للغرض، للمساهمة في إنجاح الاستعدادات الجارية للعودة المدرسية المقبلة 2021/2022.



