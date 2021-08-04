تونس تستعد للمشاركة في تظاهرة "إكسبو دبي" من غرة أكتوبر 2021 إلى غاية 31 مارس 2022 بدبي

تستعد تونس للمشاركة في التظاهرة الكونية "إكسبو دبي" التي ستحتضنها مدينة دبي الإماراتية انطلاقا من غرة أكتوبر 2021 إلى غاية 31 مارس 2022، تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات.



وتكتسي هذه التظاهرة التي تلتئم كلّ خمس سنوات تحت إشراف المكتب الدولي للتظاهرات، أبعادا ثقافية واقتصادية واجتماعية وسياحية مهمّة، ومن المنتظر أن يشهد هذا الحدث العالمي، الأوّل من نوعه في بلد عربي، مشاركة ما يقارب عن 200 بلدا ستتاح لهم فرصة التعريف بخصوصياتها في المجالات الفنية

والثقافية والمعمارية والسياحية والغذائية، إلى جانب العديد من المنظّمات الدوليّة وحضور أكثر من 25 مليون زائر من دولة الإمارات ومن خارجها.



وتولي تونس أهمية قصوى للمشاركة في هذه التظاهرة التي ستشهد حضور رؤساء عدد كبير من الدول، وذلك من خلال التحضير لها بالتنسيق مع العديد من الوزارات والهياكل العمومية ذات العلاقة في مراحل تنظيمها وتحديد مكوناتها.



كما تسعى تونس من خلال هذه المشاركة، إلى تثبيت موقعها كوجهة للاستثمار والسياحة وقاعدة لتصدير المنتجات والخدمات، فضلا عن تطوير علاقات الأعمال والتعريف بجودة المنتوج التونسي والولوج لأسواق إقليمية، من خلال المنصة التعاونية التي توفّرها تظاهرة "إكسبو دبي 2020".



وانعقد في هذا الإطار، اجتماع تنسيقي بدار المصدر بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد، ووزير السياحة ووزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار،بحضور الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات شهاب بأحمد،والمندوب العام لتونس في هذه التظاهرة، ورئيس ديوان وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي فاطمة قرط، للاطلاع على تقدم أشغال بناء وتجهيز الجناح التونسي، وعلى البرنامج التنشيطي الخاص باليوم الوطني لتونس الذي سيكون يوم 4 جانفي 2022.





وسترتكز المشاركة التونسية التي ستحمل شعار "إبداع الشباب استثمار للمستقبل"، على ابتكارات الشباب من خلال مشاريع لبعض المؤسسات الناشئة المتفوقة، لإبراز مساهماتها في صياغة التصوّرات العامة للمسيرة التنموية في مختلف القطاعات، عبر عروض ذات تكنولوجيا عالية ومحتوى فكري وثقافي متميز تثمينا للطاقات المعرفية والإبداعية للشباب التونسي وقدرته على المساهمة في دفع عجلة النمو العالمي على غرار الدول المتقدمة.



كما سيضم الجناح التونسي الذي يمتد على مساحة 438 متر مربع، فضاء لبيع منتجات الصناعات التقليدية ذات الجودة العالية ومطعم لبيع أكلات وأطباق تونسية.







