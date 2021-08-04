هاشمي الوزير: استعمال اللقاح البريطاني استرازينيكا في اليوم الوطني المفتوح للتلقيح ضد كوفيد 19

قال رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح، هاشمي الوزير "ان استرازينيكا البريطاني هو اللقاح، الذي سيتم استخدامه في اليوم الوطني المفتوح للتلقيح ضد كوفيد 19 المبرمج يوم الاحد 8 اوت الجاري.



وأكد الوزير، في تصريح ل(وات) أن تونس تتوفر حاليا على مليونين و300 الف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني، لافتا إلى أن هذا النوع من التلاقيح المضادة لكوفيد-19 ينصح به للأشخاص الذين يبلغون من العمر 40 سنة فما فوق.



ودعا الهاشمي، كافة المواطنين إلى الإقبال على عملية التلقيح ضد كورونا في اليوم المفتوح للتلقيح يوم 8 أوت الجاري، قائلا إن كل انواع التلاقيح المضادة لكورونا والوافدة إلى تونس سليمة وفعالة.



ويتمتع استرازينيكا بتاشيرة منظمة الصحة العالمية، التي منحت الضوء الأخضر لنشر هذا اللقاح على الصعيد العالمي عن طريق مبادرة "كوفاكس" العالمية. كما تحصل ذات اللقاح على ترخيص الوكالة الاوروبية للأدوية لاستخدامه في المنطقة الاوروبية.



ويذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت مؤخرا، عن تنظيم يوم مفتوح للتلقيح ضد كوفيد- 19 يوم الأحد 8 أوت 2021 من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء بالمعاهد والمدارس الإعدادية بمختلف جهات الجمهورية وذلك لفائدة الفئات العمرية من 40 سنة فما فوق.



