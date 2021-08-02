وزارة الصحة: اليوم المفتوح للتلقيح سينتظم بالمعاهد والمدارس الإعدادية في كافة مناطق الجمهورية وسيهم الفئة العمرية 40 سنة فما فوق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ان اليوم المفتوح للتلقيح (اليوم الوطني للتلقيح) ضد كوفيد-19 سينتظم يوم الأحد 8 أوت 2021 من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساءا بالمعاهد والمدارس الإعدادية بمختلف جهات الجمهورية.



وتستهدف هذه العملية حسب بلاغ لوزارة الصحة، فقط الفئات العمرية 40 سنة فما فوق.



ودعت الوزارة المواطنين من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق إلى الإقبال على التسجيل من الساعة السابعة مساءا إلى الساعة السابعة صباحا سواء عن طريق الإرساليات القصيرة *2021# أو على الرقم 85355 أو على الموقع www.evax.tn

وبينت ان عملية التسجيل تكون بالنسبة للفئات العمرية كما يلي:

الفئة العمرية 49 – 40 سنة : يومي الثلاثاء والاربعاء

الفئة العمرية 50 - 59 سنة : يوم الخميس

الفئة العمرية 60 سنة فما فوق : يوم الجمعة.

وكانت وزارة الصحة قد خصصت عشية يوم الاثنين، اجتماعا لتدارس السبل الكفيلة بإنجاح اليوم الوطني المفتوح للتلقيح المزمع تنظيمه يوم 8 أوت الجاري.

وحضر في هذا الاجتماع، حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة اليوم، كل من وزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي ورئيس غرفة عمليات مكافحة فيروس كوفيد-19 وأمير اللواء الفريق الطبيب مصطفى الفرجاني ورئيس اللجنة الوطنية للتلقيح الهاشمي الوزير إلى جانب ممثلي وزارات الدفاع الوطني والداخلية والنقل والصحة.





