وزارة الصحة: اليوم المفتوح للتلقيح سينتظم بالمعاهد والمدارس الإعدادية في كافة مناطق الجمهورية وسيهم الفئة العمرية 40 سنة فما فوق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ان اليوم المفتوح للتلقيح (اليوم الوطني للتلقيح) ضد كوفيد-19 سينتظم يوم الأحد 8 أوت 2021 من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساءا بالمعاهد والمدارس الإعدادية بمختلف جهات الجمهورية.
وتستهدف هذه العملية حسب بلاغ لوزارة الصحة، فقط الفئات العمرية 40 سنة فما فوق.
ودعت الوزارة المواطنين من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق إلى الإقبال على التسجيل من الساعة السابعة مساءا إلى الساعة السابعة صباحا سواء عن طريق الإرساليات القصيرة *2021# أو على الرقم 85355 أو على الموقع www.evax.tn
وبينت ان عملية التسجيل تكون بالنسبة للفئات العمرية كما يلي:
الفئة العمرية 49 – 40 سنة : يومي الثلاثاء والاربعاء
الفئة العمرية 50 - 59 سنة : يوم الخميس
الفئة العمرية 60 سنة فما فوق : يوم الجمعة.
وكانت وزارة الصحة قد خصصت عشية يوم الاثنين، اجتماعا لتدارس السبل الكفيلة بإنجاح اليوم الوطني المفتوح للتلقيح المزمع تنظيمه يوم 8 أوت الجاري.
وحضر في هذا الاجتماع، حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة اليوم، كل من وزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي ورئيس غرفة عمليات مكافحة فيروس كوفيد-19 وأمير اللواء الفريق الطبيب مصطفى الفرجاني ورئيس اللجنة الوطنية للتلقيح الهاشمي الوزير إلى جانب ممثلي وزارات الدفاع الوطني والداخلية والنقل والصحة.
وتستهدف هذه العملية حسب بلاغ لوزارة الصحة، فقط الفئات العمرية 40 سنة فما فوق.
ودعت الوزارة المواطنين من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق إلى الإقبال على التسجيل من الساعة السابعة مساءا إلى الساعة السابعة صباحا سواء عن طريق الإرساليات القصيرة *2021# أو على الرقم 85355 أو على الموقع www.evax.tn
وبينت ان عملية التسجيل تكون بالنسبة للفئات العمرية كما يلي:
الفئة العمرية 49 – 40 سنة : يومي الثلاثاء والاربعاء
الفئة العمرية 50 - 59 سنة : يوم الخميس
الفئة العمرية 60 سنة فما فوق : يوم الجمعة.
وكانت وزارة الصحة قد خصصت عشية يوم الاثنين، اجتماعا لتدارس السبل الكفيلة بإنجاح اليوم الوطني المفتوح للتلقيح المزمع تنظيمه يوم 8 أوت الجاري.
وحضر في هذا الاجتماع، حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة اليوم، كل من وزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي ورئيس غرفة عمليات مكافحة فيروس كوفيد-19 وأمير اللواء الفريق الطبيب مصطفى الفرجاني ورئيس اللجنة الوطنية للتلقيح الهاشمي الوزير إلى جانب ممثلي وزارات الدفاع الوطني والداخلية والنقل والصحة.
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