الحرس البحري يحبط ليلة أمس 18 عملية هجرة غير نظامية

وات - تمكنت وحدات تابعة لأقاليم الحرس البحري بالجنوب والشمال والساحل والوسط، ليلة أمس الأحد، من إحباط 18 عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية.



كما تمكنت هذه الوحدات، وفق ما أفاد به الناطق باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي، من نجدة و إنقاذ 309 مهاجرين من بينهم 99 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة، والبقية يحملون الجنسية التونسية بعد أن تسربت مياه البحر إلى المراكب التي كانوا يستغلونها في عمليات الإبحار.



وأضاف أنه تبين لاحقا أن خمسة أشخاص من بين التونسيين مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل تورطهم في قضايا حق عام.



وتمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات صفاقس وقابس، في ذات الليلة، من ضبط 100 شخص من بينهم 81 من جنسيات افريقية مختلفة، كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية، وحجزت لديهم محركات بحرية وكمية من المحروقات وصدريات سباحة وآلة تحديد مواقع الى جانب مبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية.



وأكد الجبابلي أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.



