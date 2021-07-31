جيش البحر ينقذ 12 مهاجرا غير شرعي تعطّب مركبهم شمال غار الملح

أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، ظهر اليوم السبت، 12 مهاجرا غير شرعي يحملون الجنسية التونسية، تعطّب مركبهم بالموقع شمال غار الملح على بعد 24 كلم.وأفاد هؤلاء الأشخاص بأن أعمارهم تتراوح بين 17 و30 سنة وبأنهم أبحروا ليلة أمس الجمعة من سواحل بنزرت في إتجاه الفضاء الأوروبي، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.وقد تم تسليمهم على عين المكان إلى وحدة بحرية تابعة للحرس البحري، لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.