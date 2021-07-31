   Abdelwahab - كيلوبترا  

جيش البحر ينقذ 12 مهاجرا غير شرعي تعطّب مركبهم شمال غار الملح

Photo archives
Publié le Samedi 31 Juillet 2021 - 16:28قراءة: 0 د, 22 ث
أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، ظهر اليوم السبت، 12 مهاجرا غير شرعي يحملون الجنسية التونسية، تعطّب مركبهم بالموقع شمال غار الملح على بعد 24 كلم.

وأفاد هؤلاء الأشخاص بأن أعمارهم تتراوح بين 17 و30 سنة وبأنهم أبحروا ليلة أمس الجمعة من سواحل بنزرت في إتجاه الفضاء الأوروبي، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.


وقد تم تسليمهم على عين المكان إلى وحدة بحرية تابعة للحرس البحري، لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230115



En continu

Toutes les news

السبت 31 جويلية 2021 | 21 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:08 19:29 16:15 12:33 05:24 03:43
43°
43°% 38:الرطــوبة
تونــس29°
7.88 كم/س
:الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
43°-2940°-2733°-2542°-2739°-28
  • Avoirs en devises
    20484,1

  • (30 juill)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,30381 DT        1$ =2,77896 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 juill)   1422,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة