الناطق باسم محكمة الاستئناف: فتح ابحاث تحقيقية ضد شوقي طبيب وعدد من النواب في عدد من القضايا

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افاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني ان الوكيل العام لمحكمة الاستئناف اذن اليوم الخميس لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد الرئيس الاسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب في خصوص شكاية تقدمت بها شركة "فيفان" وتعلقت ب"شبهة تدليس واستعمال مدلس"واوضح الطرخاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الشبهة المذكورة تخص محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمتعلق بتضارب مصالح رئيس الحكومة الاسبق الياس الفخفاخ وصفقة عمومية مبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، مبينا ان طلب الاذن بتتبع المشتكى به ورد على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 19 جويلية 2021واضاف انه تم ايضا الاذن لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لفتح بحث تحقيقي ضد شوقي طبيب (محام) بخصوص الشكاية التي تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة وموضوعها "عديد الاخلالات التي تشوب التصرف المالي والاداري للهيئة زمن رئاسة طبيب لها " مبينا ان طلب تتبع المشتكى به ورد على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف في 19 جويلية 2021وذكر الطرخاني ان الوكيل العام لمحكمة الاستئناف اذن ايضا اليوم الخميس لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في خصوص شكاية تقدمت بها نقابة الامن الجمهوري واعوان مصلحة الابحاث بمطار تونس قرطاج ضد سيف الدين مخلوف (محام ونائب بالبرلمان) ومهدي زقروبة (محام) بخصوص ما يعرف "بحادثة المطار" التي جدت يوم 15 مارس 2021كما تم وفق نفس المصدر الاذن اليوم الخميس لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي في الشكاية التي تقدمت بها العضوة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف ضد كل رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي (محام ونائب بالبرلمان) ومبروك كورشيد (محام ونائب ووزيراسبق لاملاك الدولة والشؤون العقارية ) وسماح الخماسي (محامية) وذلك بخصوص شبهة اكتشاف تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم استفاد منها الازهر سطا .واضاف الطرخاني ان طلب الاذن بتتبع المحامين المذكورين المشتكى بهم في هذه القضية ورد على محكمة الاستئناف في 19 جويلية الجاريوبخصوص الاجراءات المتبعة في فتح هذه الابحاث التحقيقية افاد الناطق باسم محكمة الاستئناف انه اعتبارا بان المشتكى بهم محامون ووفق الفصل 46 من المرسوم عدد 79 المؤرخ في 20 اوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة فان اثارة الدعوى تتم باذن من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف .