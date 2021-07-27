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ايوب الحفناوي يراهن اليوم على التاهل لنهائي سباق 800 متر سباحة حرة

Publié le Mardi 27 Juillet 2021 - 08:26قراءة: 0 د, 33 ث
وات - يشارك البطل الأولمبي التونسي أحمد ايوب الحفناوي اليوم بداية من منتصف النهار و40 دق بتوقيت تونس في تصفيات سباق 800 سباحة حرة ضمن دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو.

وسيسعى الحفناوي الذي اسعد الجماهير الرياضية في تونس بتتويجه بذهبية سباق 400 متر سباحة حرة في الدورة الاولمبية على التاهل الى نهائي مسابقة 800 سباحة حرة والمراهنة على تعزيز رصيد بلاده بميدالية اولمبية اخرى .


وسيعمل الحفناوي الذي يشارك اليوم في التصفيات ضمن المجموعة الرابعة على تحقيق وقت من بين الثمانية الافضل من بين 34 مشاركا في التصفيات مقسمين على خمس مجموعات لضمان التاهل الى نهائي المسابقة المقرر ليوم 29 جويلية الجاري (02 و30د بتوقيت تونس)


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