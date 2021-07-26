تونس تتسلم مساعدات طبية من ألمانيا لدعم جهودها في مواجهة جائحة كورونا

تسلمت تونس، اليوم الاثنين، مساعدات ألمانية تتمثل في أسرة طبية ومعدات ومستلزمات صحية واختبارات تحليل سريع ضد فيروس كورونا، لدعم جهودها في مواجهة جائحة كورونا.وأفاد بلاغ لرئاسة الجمهورية، أن طائرة عسكرية ألمانية، حلّت، صباح اليوم الإثنين بمطار تونس قرطاج الدولي، محمّلة بأسرّة طبية ومعدات ومستلزمات صحية واختبارات تحليل سريع ضد فيروس كورونا ممنوحة من جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد 19.وتوجهت رئاسة الجمهورية، في ذات البلاغ، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية ببالغ الشكر والتقدير على هذه المبادرة التضامنية التي تعزز روابط الصداقة المتينة وعلاقات التعاون المثمر بين البلدين.وقد حضر موكب تسلّم هذه المعدات وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس، بيتر بروغل.