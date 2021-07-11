بلدية رواد تحمل مسؤولية تكاثر الحشرات لديوان التطهير وتتوجه برسالة مفتوحة الى وزير الشؤون المحلية والبيئة

وات -

حمّل رئيس بلدية روّاد، ولاية اريانة، عدنان بوعصيدة، مسؤولية تكاثر الحشرات بالمنطقة البلدية الى الديوان الوطني للتطهير الذي "يواصل ضخّ مياه الصرف الصحي الملوث بمجاري المياه العمرانية بما يساعد على انتشار الحشرات بشكل لافت خاصة بمناطق النّخيلات وجعفر ووادي سليمان والشواشنة".واعتبر رئيس بلدية رواد في بيان أصدره، اليوم الاحد، وتحصلت "وات" على نسخة منه، "أنّ تغاضي وزارة الشؤون المحلية والبيئة عن مساءلة المصالح الجهوية للتطهير بأريانة حول تعمّدها ضخّ مياه الصّرف الصحي بالأودية ومجاري المياه يحمّلها المسؤولية كاملة في ما آلت اليه الأوضاع المتردّية بمنطقة روّاد والاضرار الصحية والبيئية الناجمة عن الحشرات، للمواطن بالمنطقة البلدية ".واكد بوعصيدة في البيان ذاته، ان البلدية تولت رفع دعوى قضائية ضد هياكل التطهير بولاية اريانة بسبب ما وصفها "الجرائم المرتكبة في حق المواطنين جراء انتشار الحشرات والناموس" داعيا وزارة الشؤون المحلية والبيئة الى "التصدي لمثل هاته المخالفات ومساعدة البلديات لمقاومة هاته الظاهرة في اطار حق المواطن في العيش الكريم والبيئة السليمة".وكان رئيس بلدية روّاد قد نبّه في اكثر من مناسبة السلطات الجهوية وعلى رأسها والي اريانة، سمير عبد الجواد ، "للتّدخل ومنع التّجاوزات الحاصلة بخصوص ضخّ مياه الصّرف الصّحي بمجاري المياه العمرانية من خلال النداءات المتكررة لرفع الضرر الحاصل للمواطنين دون جدوى" مشيرا الى "التزام المصالح الجهوية للتطهير في اكثر من مناسبة خلال الاجتماعات المتكررة بايجاد حلول ناجعة والحد من التأثيرات السلبية للروائح الكريهة بالمناطق المتضررة لكنها اخلفت وعودها وأصبحت المصدر الرئيسي للتلوث برواد".يذكر أنّ العديد من التّشكيات وردت من قبل المواطنين بالمنطقة البلدية بروّاد جراء تكاثر الناموس والحشرات الى جانب تواصل ارتفاع منسوب مياه سبخة أريانة بسبب ضخّ مياه الصرف الصحي بصفة يومية وهي تساهم بشكل مباشر في تلوث شاطئ رواد لكونها تصب مباشرة في اتجاه البحر.