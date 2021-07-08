تونس تتحصل على 946750 من لقاحات كوفيد-19 ضمن الاقتناءات المباشرة و 324000 في اطار كوفاكس الى حدود موفى جويلية الجاري

يبلغ مجموع اللقاحات المبرمجة ضد كوفيد-19 إلى حدود موفى شهر جويلية الجاري 946750 جرعة ضمن منظومة الاقتناءات المباشرة و 324000 جرعة ضمن اقتناءات عبر منظومة كوفاكس.وتتوزع اللقاحات في اطار منظومة الاقتناءات المباشرة إلى 40000 جرعة من لقاح سبوتنيكv يوم 8 جويلية الجاري و4 دفعات من لقاح فايزر تبلغ 906680 جرعة، حسب بلاغ اليوم الخميس لوزارة الصحة.وتبلغ الدفعة الأولى من لقاح فايزر التي من المبرمج ان تصل يوم 12 جويلية الجاري 85410 جرعة، تليها دفعة ثانية بـ 198900 جرعة تصل يوم 16 جويلية الجاري فدفعة ثالثة بـ 285480 جرعة تصل يوم 23 جويلية الجاري ورابعة تقدر ب336960 جرعة تصل يوم 30 جويلية الجاري.وتشمل الاقتناءات عبر منظومة كوفاكس324000 جرعة من لقاح استرازينكا تصل بين أيام 15 و17 جويلية الجاري.