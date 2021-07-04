   Abdelwahab - Ayadounnou  

وحدة لجيش البحر تنقذ 7 مهاجرين تونسيين غير نظامين بعد تعطب مركبهم بسواحل الشابة

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Publié le Dimanche 04 Juillet 2021 - 15:21 قراءة: 0 د, 27 ث
أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، ليلة أمس السبت، 7 مهاجرين تونسيين غير نظاميين، تتراوح أعمارهم بين 17 و 34 سنة، كانوا قد طلبوا المساعدة بعد أن تعطب قاربهم بالموقع جنوب شرق الشابة من ولاية المهدية، على بعد 38 ميلا.

وأوردت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الأحد، أن المهاجرين أفادوا بأنهم أبحروا من سواحل المهدية يوم أمس السبت، بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.


وأضافت أنه تم التوجه بهم نحو ميناء الصيد البحري بالمهدية، أين تم تسليمهم للحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

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