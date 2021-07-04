اليوم العالمي بدون اكياس بلاستيكية: حملة عالمية متواصلة تحت شعار "لنقول لا للاكياس البلاستيكية"

"دعونا نغير مواقفنا معا ، لنقول لا للأكياس البلاستيكية - معا ممكن"، هو شعار الحملة التي اطلقها الصندوق العالمي للطبيعة احتفالا باليوم العالمي بدون أكياس بلاستيكية، السبت 3 جويلية.وتهدف هذه المبادرة المتواصلة، الى القضاء على استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في جميع أنحاء العالم، من خلال التوعية بالخطر المحدق بكوكب الأرض وبالصحة جرّاء التلوث بالبلاستيك، وإيجاد سبل لتغيير السلوك وتقليل استخدام هذه الأكياس خاصة عند التسوق.وافادت معطيات نشرها الصندوق العالمي للطبعية تونس، انه تتم في تونس إعادة رسكلة 20 ألف طن من البلاستيك، سنويا، الى اكياس موجهة الى قضاء الشؤون وانه من بين 2ر4 مليار كيس بلاستيكي، ينتج 3 مليار كيس محليا فيما يقع توريد 2ر1 مليار كيس.وقد اتخذت تونس في مارس 2020 خطوات جادّة على درب مكافحة التلوث بالبلاستيك عبر اصدار الامر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 (المؤرخ في 16 جانفي 2020) والمتعلّق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية، التي يمنع انتاجها وتوزيعها وتوريدها ومسكها بالسوق الداخلية. ويرن هذا الامر الى منع التوزيع المجاني للاكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والتي يقل سمكها عن 40 ميكرون في الفضاءات التجارية العمومية والخاصة وكذلك في الصيدليات.وقد دخل هذا الامر الحكومي حيز التطبيق في جانفي 2021 غير انه وجد رفضا من طرف الغرفة الوطنية النقابية لصانعي ومحوّلي البلاستيك، التي اعتبرت ان وزارة البيئة لم تلتزم بتطبيق الاتفاقيّات المتعلقة بتفعيل اجراءات تعويض الصناعيّين المتضرّرين، الذّين أجبروا على غلق مؤسّساتهم، ومرافقتهم فنيّا وتقنيا للاستثمار في معدّات جديدة قصد مواكبة التكنولوجيا الجديدة لصناعة أكياس بلاستيكية كما جاء به الأمر الجديد.وأوضحت أن هذه الاتفاقيّات تنصّ على ضرورة وضع آليات جديدة لتعويض ومرافقة الصناعيّين المتضرّرين تقنيا وماديّا (جرّاء منع استعمال الأكياس البلاستيكيّة) بهدف مواكبة التكنولوجيا الجديدة والانتقال من صناعة أكياس بلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد الى صناعة أكياس صديقة للبيئة (ذات سمك 40 ميكرون) وأكياس بلاستيكية قابلة للتحلل البيولوجي، وذلك استنادا للدراسة، التّي قامت بها وزارة البيئة وبتأطير من مكتب الدراسات المكلّف بذلك وإلى ما أفضت إليه الاجتماعات، التّي تواصل تنظيمها على مدى 4 سنوات مع الغرفة.وقد ابدى الصندوق العالمي للطبيعة، اسفه لغياب تطبيق هذا الامر الحكومي حتى اليوم داعيا مجددا الى تغيير السلوك ورفض استخدام هذه الاكياس بما من شانه ان يساعد على الحد من التلوث بالنفايات البلاستيكية.يذكر ان أرقام الأمم المتحدة تشير إلى انه يتم استهلاك حوالي 5000 مليار كيس بلاستيكي في جميع أنحاء المعمورة سنويا وهو ما يمثل 10 مليون كيس بلاستيكي في الدقيقة.ولفت الى أنّ 9 بالمائة فقط من 9 مليارات طن فقط من البلاستيك المنتج على الأرض، يعاد تدويرها.ويوجد في المحيط 150 مليون طن من البلاستيك، وفق الصندوق العالمي للطبيعة، حتى ان العلماء باتوا يتحدثون عن "قارة سابعة من البلاستيك" للتدليل على كمية النفايات البلاستيكية المتواجدة بالمحيط الهادي.