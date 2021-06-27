الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 27 جوان 2021

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سليانة: تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

الكاف: تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد وحجر صحي شامل جديد بمدينتي تاجروين والسرس

باجة: تسجيل حالة وفاة و215 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"



سجلت ولاية سليانة، أمس السبت، 199 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 8300 حالة مؤكدة، وما زال عدد الوفيات في مستوى 268 حالة وفاة، تم تسجيلها منذ بداية الجائحة، وفق آخر تحيين ورد على الصفحة الرسمية للادارة الجهوية للصحةوتتوزع الإصابات الجديدة بين 92 اصابة بسليانة المدينة، و26 اصابة ببرقو، واصابتين بقعفور و35 اصابة بمكثر، و8 اصابات بسيدي بورويس، و15 اصابة بالروحية، و21 اصابة بالكريبوبلغ عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 34 حالة من بينها 8 حالات بالانعاش و46 حالة بالمستشفيات المحليةسجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الأحد في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" المستجد بالجهة 112 إصابة جديدة بعدوى الفيروس، دون تسجيل أية حالة وفاة جديدة وذلك بعد الكشف عن نتائج 260 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 25 جوان الجاريوارتفع بذلك عدد الاصابات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 10637 حالة تماثل منها 9857 شخصا للشفاء، بينما استقر عدد الوفيات في حدود 355 شخصاكما جاء في التحيين اليومي الجديد، تسجيل استقرار في عدد المقيمين بالمستشفيات في حدود 74 شخصاً منهم 11 في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما ارتفع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 780 حالة وهي أعلى حصيلة تسجل في الولاية منذ بداية انتشار الجائحةيذكر أن مدينة الكاف تخضع منذ يوم امس السبت الى حجر صحي شامل، ومدينتي تاجروين والسرس بداية من اليوم الأحد، وتخضع مدينة القصور لحجر صحي موجه لمدة اسبوع (ينتهي السبت القادم)تم امس السبت، بالمستشفي الجهوى بباجة، تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" ليرتفع عدد ضحايا الفيروس بالجهة الى 287 شخصا منهم 65 شخصا توفوا خلال شهر جوان الجاري، وهي اعلى حصيلة يتم تسجيلها بالجهة منذ بداية الجائحةكما تم تسجيل حصيلة مرتفعة للاصابات الجديدة بالفيروس فى يوم واحد حيث تم رصد 215 اصابة منها 134 اصابة بمدينة باجة وضواحيها، وتتوزع بقية الاصابات على معتمديات تستور (14 اصابة)، وعمدون(اصابة واحدة)، ونفزة (8 اصابات)، ومجاز الباب (24 اصابة)، وتبرسق (28 اصابة)، وقبلاط (8 اصابات)، وبذلك ترتفع الاصابات المسجلة منذ بداية عمليات التقصي بباجة الى 9608 حالات من جملة 24699 تحليلا.وقد انخفضت نسبة الشفاء الى 80,57 بالمائة حيث سجل شفاء 7742 شخصا من الفيروس بالجهة، حسب احصائيات للادارة الجهوية للصحة بباجة.