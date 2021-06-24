سوسة : يوم تقني حول الطباعة المعدنية ثلاثية الابعاد بمركز الموارد التكنولوجية في الميكاترونيك

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نظّم مركز الموارد التكنولوجية في الميكاترونيك بسوسة الراجع بالنظر للمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية بتونس اليوم الخميس بمقره الكائن بالقطب التكنولوجي بسوسة اليوم التقني حول " الطباعة المعدنية ثلاثية الابعاد".وأوضح مدير مركز الموارد التكنولوجية في الميكاترونيك بسوسة حاتم عمر في تصريح لــ(وات) أن هذه التظاهرة العلمية التي تنتظم بالتعاون مع مدينة التجديد والكتلة التنافسية بسوسة وكذلك مع الجمعية التونسية لمصنعي قطع السيارات والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة ومجمع الميكاترونيك خصصت للتعريف بتقنيات تصنيع القطع والنماذج الميكانيكية المعدنية باستعمال تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.ويندرج تنظيم هذا اليوم التقني ضمن توجهات المركز التقني للصناعات الميكانيكية في متابعة التطور التكنولوجي وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة عالية لفائدة مؤسسات القطاع الى جانب تحسيس المؤسسات الصناعية بضرورة الانخراط في مجال الابتكار والتجديد التكنولوجي.وأضاف مدير مركز الموارد التكنولوجية في الميكاترونيك بسوسة حاتم عمر ان هذا اليوم التقني تضمن عديد المداخلات لخبراء من المحيط الصناعي والأكاديمي الى جانب تقديم شهادات لصناعيين استفادوا من خبرات المركز في هذا المجال.وقد كان هذا اليوم التقني مناسبة وفق نفس المتحدث لتبادل الخبرات مع شركاء المركز والبحث في إمكانية بعث مشاريع جديدة ومتطورة تتيح لهم فرصا إضافية لاقتحام أسواق جديدة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.كما كان مناسبة للتعرّف عن كثب على إمكانيات المركز من خلال زيارة ورش التصنيع والمختبرات المختلفة لمركز الموارد التكنولوجية بسوسة والتي تتكون من عدة معدات متطورة تكنولوجيا ابرزها " خدمات التصنيع الميكانيكي , والنمذجة الأولية ، ومراقبة المقاييس للاجزاء الميكانيكية ، وتصنيع اللوحات الالكترونية المتطورة " بما من شانه ان يدعم الشركات الصناعية ومؤسسات البحث العلمي والتعليم العالي.