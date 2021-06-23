الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 23 جوان 2021

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مدنين: تسجيل قفزة في الاصابات الجديدة بفيروس "كورونا" بعد الكشف عن 137 اصابة 79 منها بجرجيس

سجلت ولاية مدنين يوم امس الثلاثاء، 137 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"، منها 79 اصابة جديدة بمعتمدية جرجيس فقط دون ان تسجل الجهة اية حالة وفاة بهذا الفيروس ليستقر عدد الوفايات عند 655 حالة وفاة، فيما يرتفع العدد الجملي للاصابات المحلية منذ ظهور الوباء الى 15997 اصابة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).ووصف العنز الوضع الوبائي ب"الدقيق" و"الحرج جدا" امام القفزة الكبيرة في عدد الاصابات بعد استقرار لفترة وهو ما يتطلب عمليات تقصي وخاصة بالمعتمديات ذات الانتشار الكبير للفيروس على غرار جرجيس التي تسير بها حركة العدوى بنسق تصاعدي من يوم الى اخر او بمعتمديات اخرى ومنها بن قردان التي سجلت 24 اصابة.اما بقية الاصابات فتوزعت بين مدنين الشمالية ب9 اصابات، وسيدي مخلوف ب8 اصابات، ومدنين الجنوبية ب7 اصابات وبني خداش ب5 اصابات وكل من اجيم وحومة السوق باصابتين اثنين، واصابة واحدة بميدون، فيما شملت الاصابات 6 تلاميذ ليرتفع اجمالي الاصابات في صفوف التلاميذ الى 382 اصابة.وسجلت الجهة 13 حالة شفاء منها 8 حالات بجرجيس و3 حالات ببن قردان وحالة شفاء واحدة بكل من حومة السوق وبني خداش، ليتطور العدد الجملي لحالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 15008 حالات شفاء.وتطور العدد الجملي للجرعات التي تم تقديمها في اطار حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" الى 56534 جرعة منها 477 جرعة قدمت يوم امس بالمركزين الجهويين للتلقيح بجربة ومدنين ومن الفريق المتنقل.