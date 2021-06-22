أنس جابر تتأهل للدور الثاني من بطولة ايستبورن للتنس

وات -

تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر الى الدور الثاني من منافسات بطولة ايستبورن للتنس، اثر فوزها اليوم الثلاثاء على نظيرتها التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 40 بنتيجة 2 - 0 ( 6 - 3 ، 7 - 6 ).وستلتقي أنس جابر في الدور الثاني بطلة رولان غاروس لسنة 2017 اللاتفية يلينا أوستابينكو المصنفة 43 عالميا.جدير بالذكر أنّ أنس جابر المصنفة 24 عالميا كانت قد حققت الأحد الماضي بطولة برمينغهام كأولى ألقابها في جولات رابطة محترفات التنس، في صنف الكبريات.كما تجدر الاشارة أنّ دورة ايستبورن المقامة على أرضية عشبية تعتبر مرحلة تحضيرية لبطولة ويمبلدون ثالث بطولات الغراند سلام، وهي من فئة 500 نقطة.