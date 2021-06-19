انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان قابس سينما فن

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انطلقت أمس الجمعة بقاعة " لاقورا " بمدينة قابس فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان قابس فن سينما التي تتواصل من 18 الى 26 جوان الجاري.وحضر الحفل الافتتاحي لهذا المهرجان العديد من الوجوه السينمائية من تونس والخارج وتم بالمناسبة استعراض كل الافلام التي سيتم عرضها في هذه التظاهرة السينمائية الكبرى وفي مقدمتها الافلام الخاصة بالمسابقات الرسمية.وقد حافظ مهرجان /قابس سينما فن/ في هذه الدورة على أقسامه الأربعة التي تميز بها في دورتيه السابقتين وهي أقسام فن الفيديو " الكازما " والواقع الافتراضي والسينما والفن والفكر.ويتسابق في هذا المهرجان 14 فيلما في المسابقة الرسمية للافلام الطويلة و15 فيلما في المسابقة الخاصة بالافلام القصيرة وكلها افلاما من العالم العربي بعد ان اختار هذا المهرجان التخصص في سينما المؤلف العربي.كما سيتم في الدورة الجديدة للمهرجان عرض 15 تجربة في الواقع الافتراضي و36 فيلما خاصا خارج المسابقة من بينها عدد من الاعمال السينمائية في نطاق سينما الأرض.وتتميز الدورة الثالثة لمهرجان قابس سينما فن بعرض 12 فيلما بين طويلة وقصيرة في عرض أول في العالم العربي و13 فيلما في عرض أول بتونس .وقد واصل مهرجان قابس سينما فن تعاونه مع العديد من الجمعيات الناشطة بالجهة وانفتاحة على المحيط الجامعي وعلى معتمديات الجهة وبرمج عروضا سينمائية بخمس معتمديات بولاية قابس وبالعديد من المؤسسات الجامعية والثقافية وبسجن قابس.اما في المجال الفكري فسيتم خلال هذه الدورة تنظيم ثلاثة ماستر كلاس في فن الفيديو والواقع الافتراضي والسينما وحلقة نقاش حول الأسس الفكرية والايديولوجية لمشروعية المشروعية التي تضفيها المهرجانات العالمية على الافلام العربية وورشة كتابة حول السينما.