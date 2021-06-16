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جرندي: هناك إجماع بين السلطات التونسية والإيطالية لإيجاد حل نهائي لقضية النفايات الإيطالية

Publié le Mercredi 16 Juin 2021 - 19:56 قراءة: 0 د, 49 ث
وات - (من مبعوثة وات مروى بن عبد النبي) أكد وزير الخارجية عثمان الجرندي اليوم الاربعاء من العاصمة الإيطالية روما، أنه سيتم حل قضية النفايات الإيطالية المستوردة
كما أكد في تصريح لـــ(وات)،أن هناك توافقا بين السلطات التونسية والإيطالية من أجل إيجاد حل نهائي لهذه القضية.

وقال الجرندي إن "قضية النفايات الإيطالية كانت من بين القضايا التي أثيرت خلال المحادثات التي جرت اليوم بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره الإيطالي ورئيس مجلس الوزراء ماريو دراغي

وأوضح وزير الخارجية، أن هذه القضية حاليا في أيدي العدالة الإيطالية وعليها أن تنظر في حيثياتها

وبالعودة إلى مذكرة التفاهم الموقعة اليوم بين تونس وإيطاليا ، أشار وزير الخارجية إلى أن هذه الاتفاقية التي تنص على توفير 200 مليون أورو، تهدف إلى تعزيز الاستثمار ودعم فرص العمل بين الشباب، فضلا عن وقف الهجرة غير الشرعية.
من جهة أخرى ، قال الوزير إنه تمت مناقشة الأوضاع في ليبيا خلال هذه المحادثات ، مؤكدا أن الطرفين الإيطالي والتونسي شددا على ضرورة إعادة الاستقرار في ليبيا لاستعادة مكانتها في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

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